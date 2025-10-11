Kaptan sporcu

Galatasaray'ın kadrosunda önemli bir yeri olan İlkay Gündoğan, sporcu kişilği ve liderlik özellikleriyle Almanya'nın ünlü Blid gazetesine konu oldu. 34 yaşındaki orta sahanın hem kişiliği ve disipliniyle çok beğenildiği dile getirildi. İlkay'ın diyetinden uykusuna, antrenmanlarından, özel yaşantısına kadar her şeye dikkat ettiği anımsatıldı.

BILD'DEN ÖVGÜ

İlkay Gündoğan'ın akşam saat 20.00'den sonra yemek yemediği, uyku saatlerinden asla ödün vermediği ve hayatından şekeri çıkardığı aktarıldı. Bild'in özel araştırma haberinin detayında İlkay'ın Galatasaray'a transferi sonrası kilo verdiğine vurgu yapıldı. Deneyimli oyuncunun, sarı-kırmızılı formayla Liverpool'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmada performansıyla ayakta alkışlandığı kaydedildi.