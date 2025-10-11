Galatasaray’a Jakobs müjdesi! Sahalara döneceği maç belli oldu

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sakatlığı nedeniyle Senegal Milli Takımı’na katılamayan Galatasaraylı futbolcu Jakobs’tan sevindiren haber geldi. 26 yaşındaki oyuncunun, milli ara sonrası oynanacak Başakşehir maçında sahalara dönmesi bekleniyor. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 12:28
Galatasaray'da milli ara öncesinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ismail Jakobs'tan olumlu haber geldi. Sakatlığı sebebiyle Senegal Milli Takımı kadrosuna dahil edilmeyen başarılı sol bek, tedavisini tamamlamak üzere.

Sabah'ta yer alan habere göre, Jakobs'un milli ara sonrasında tamamen iyileşeceği ve Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Başakşehir karşılaşmasında forma giyebileceği bildirildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, henüz gol ya da asist katkısı yapamadı. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jakobs'un piyasa değeri ise 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

Ederson ne zaman dönecek?
