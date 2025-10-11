Galatasaray’a Jakobs müjdesi! Sahalara döneceği maç belli oldu

Galatasaray'da milli ara öncesinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ismail Jakobs'tan olumlu haber geldi. Sakatlığı sebebiyle Senegal Milli Takımı kadrosuna dahil edilmeyen başarılı sol bek, tedavisini tamamlamak üzere.

Sabah'ta yer alan habere göre, Jakobs'un milli ara sonrasında tamamen iyileşeceği ve Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Başakşehir karşılaşmasında forma giyebileceği bildirildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, henüz gol ya da asist katkısı yapamadı. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jakobs'un piyasa değeri ise 7 milyon euro olarak gösteriliyor.