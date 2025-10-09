G.Saray, Kasım ayına kadar İstanbul’da kalacak. Milli aranın ardından 18 Ekim’de Başakşehir’e konuk olacak sarı-kırmızılılar, daha sonra sırasıyla Bodo, Göztepe ve Trabzonspor’u RAMS Park’ta ağırlayacak. Cimbom, 5 Kasım’da ise Ajax deplasmanı için İstanbul’dan ayrılacak.
G.Saray, Kasım ayına kadar İstanbul'da kalacak. Milli aranın ardından 18 Ekim'de Başakşehir'e konuk olacak sarı-kırmızılılar, daha sonra sırasıyla Bodo, Göztepe ve Trabzonspor'u RAMS Park'ta ağırlayacak. Cimbom, 5 Kasım'da ise Ajax deplasmanı için İstanbul'dan ayrılacak.