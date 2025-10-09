‘G.Saray’ı arayıp beni alın dedim’

Sarı-kırmızılı takımın Gabonlu yıldızı Mario Lemina, transfer sürecini anlattı. So Foot’a konuşan başarılı oyuncu, “Wolverhamton’da kaptanlık bandını bıraktım, yeni bir sayfa açmak istedim. Hayatımda ilk kez ben bir kulübü aradım: Galatasaray’ı. Yirmi dakika sonra arayıp ‘geri gel’ dediler. Basın bizim Barış’ı dışladığımızı yazdı ama bu doğru değil. Barış bizim kardeşimiz” dedi.
