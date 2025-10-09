CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da hayrete düşüren Sane gerçeği!

Galatasaray'da hayrete düşüren Sane gerçeği!

Galatasaray yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna Leroy Sane'yi katmıştı. Yıldız ismin transferi futbol dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Fakat sarı-kırmızılılar çok büyük umutlarla transfer ettiği yıldız isimden henüz istediği verimi alamadı. Son olarak futbolcuyla ilgili ortaya çıkan o detaylar gündem oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Galatasaray'da hayrete düşüren Sane gerçeği!

Galatasaray'a transferi olay olan Leroy Sane, şimdiye kadar gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşattı. Lig ve Avrupa'da oynanan ilk 8 maçın tamamına 11'de çıkan Sane, bir türlü form tutamayınca kritik Liverpool ile Beşiktaş sınavlarında yedek kulübesine çekildi. Takvim'in derlediği habere göre; tecrübeli oyuncunun performansıyla ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Alman futbolcu, son 9 yılın en kötü lig istatistiklerine imza attı. Cimbom'un yıldızı Leroy Sane, 2016- 2017 sezonundan sonra ligde en kötü ilk 8 haftalık performansını sergiledi.

MÜNİH'TE 7 GOLE KATKI VERDİ

BU sezon 1 gol ve 3 asistle mücadele eden yıldız oyuncu, 2016-2017 sezonunda Manchester City formasıyla ligde ilk 8 haftada gol atamamış, sadece 1 asist üretmişti. Geçen sezon Bayern Münih formasıyla aynı süreçte 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Alman oyuncu, 2023-24 sezonunda ise yine Alman ekibiyle ilk 8 haftada 6 gol ve 1 asistle 7 gole katkıda bulundu. İlk 8 haftalar baz alındığında ligde en fazla katkı verdiği 2. sezon ise 2017- 2018 sezonuydu. O sezon Manchester City formasıyla 4 gol ve 3 asist üretti.

G.Saray'a dev gibi stoper!
