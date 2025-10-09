HaberlerGalatasaray GALATASARAY HABERİ - Osimhen’den İtalyan polisine çarpıcı ifade: Babam öldü, son kez göremedim!
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Napoli'ye transfer süreciyle ilgili İtalya'nın mali polisi Guardia di Finanza'ya ifade verdi. Osimhen, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in kendisini transfer olmaya zorladığını ve babasının ölümüne rağmen imza sürecinin devam ettiğini anlattı. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, İtalya'da Napoli dönemine ilişkin yürütülen mali soruşturma kapsamında Guardia di Finanza'ya ifade verdi. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Osimhen'in ifadeleri, 2020 yazında Lille'den Napoli'ye transferinin perde arkasında yaşananları gün yüzüne çıkardı.
"BABAM HASTAYDI, FUTBOL İKİNCİ PLANDAYDI"
Osimhen, o dönemde menajerliğini yapan Jean Gerard'ın transfer sürecinde yalnızca kendi çıkarlarını düşündüğünü söyledi: "Menajerim bana Napoli'nin ilgisini anlattı ama tek düşündüğü şey transferin gerçekleşmesiydi. Babam ağır hastaydı, ben ise sadece onun durumunu öğrenmek istiyordum."
"Futbol ikinci plandaydı. Gerard beni Nice'e çağırdı. Orada Lille Başkanı Gerard Lopez ve Luis Campos da vardı. Bana iki kulübün anlaştığını söylediler, ancak benim bundan haberim bile yoktu."
Osimhen, babasının vefatı sonrası yaşadığı acıyı ve baskıyı şu sözlerle anlattı: "Babam öldüğünde Lille'e ve menajerime çok kızgındım. Onu son kez göremedim. Buna rağmen ertesi gün Napoli'ye gitmem gerektiğini söylediler. Yas tutmama bile izin verilmedi. Sırf Lille başkanına saygımdan Napoli'ye gittim ama hiçbir şeye imza atmayacaktım."
"Teknik direktörle görüştüm, ardından Capri'de De Laurentiis'le buluştum. Ancak Giuntoli ile aralarında İtalyanca konuştuklarını anlamıyordum. Bana sözleşmeyi görüp görmediğimi sordu ama elimde hiçbir belge yoktu."
"SÖZLEŞME ORTADA YOKTU, MENAJERİMİ DEĞİŞTİRDİM"
Nijeryalı yıldız, transfer sürecinde yaşadığı belirsizliği şu ifadelerle açıkladı: "Otele döndüğümde menajerimden sözleşmenin taslağını istedim. 'Bende yok' dedi. Başkan ise tam tersini söylemişti. Bana bir kağıt gösterdi ama bu sözde bir anlaşmaydı. Çok sinirlendim, Fransa'ya dönmek istedim. Lopez'den izin alıp Paris'e gittim ve o menajerle ilişkimi sonlandırdım."
Osimhen, tüm bu karmaşaya rağmen transferin sonunda gerçekleştiğini belirtti: "Napoli'nin ilgisinin ciddi olduğunu görünce, William D'Avila ile çalışmaya başladım. Temmuz sonunda Lille'de sözleşmeyi imzaladım. Napoli adına Maurizio Micheli, Lille'den ise Lopez, Ingla, Calenda ve Cros toplantıdaydı."
550 BİN EUROLUK BORÇ DETAYI
Osimhen, ayrıca 2021 sonunda şimdiki menajeri Roberto Calenda ile yaşadığı mali bir detayı da paylaştı: "Aralık 2021'de ailevi ihtiyaçlarım için 550 bin euro borç istedim. Bu parayı geri ödeyeceğime dair söz verdim."
İtalyan basını, Osimhen'in bu ifadelerinin Napoli Başkanı De Laurentiis hakkında yürütülen soruşturmayı derinleştirebileceğini yazdı. Napoli cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.