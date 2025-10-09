GALATASARAY HABERİ - Osimhen’den İtalyan polisine çarpıcı ifade: Babam öldü, son kez göremedim!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

"BABAM ÖLDÜ, NAPOLI'YE GİTMEMİ İSTEDİLER" Osimhen, babasının vefatı sonrası yaşadığı acıyı ve baskıyı şu sözlerle anlattı: "Babam öldüğünde Lille'e ve menajerime çok kızgındım. Onu son kez göremedim. Buna rağmen ertesi gün Napoli'ye gitmem gerektiğini söylediler. Yas tutmama bile izin verilmedi. Sırf Lille başkanına saygımdan Napoli'ye gittim ama hiçbir şeye imza atmayacaktım."

"Teknik direktörle görüştüm, ardından Capri'de De Laurentiis'le buluştum. Ancak Giuntoli ile aralarında İtalyanca konuştuklarını anlamıyordum. Bana sözleşmeyi görüp görmediğimi sordu ama elimde hiçbir belge yoktu."