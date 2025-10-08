CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın transferde eski aşkı yeniden alevlendi!

Galatasaray'ın transferde eski aşkı yeniden alevlendi!

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Cimbom'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar erkenden başladı. Sarı-kırmızılıların daha önce de gündemine aldığı o yıldız isimle ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Galatasaray'ın transferde eski aşkı yeniden alevlendi!

Gözünü Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde başarıya diken Galatasaray yönetimi devre arası transfer operasyonuna şimdiden başlamış durumda.

Galatasaray'ın transferde eski aşkı yeniden alevlendi!

Hedefteki isim tanıdık: Raphael Onyedika. Cimbom, Nijeryalı ön libero için yaz döneminde de teklif sunmuştu. 1.84 boyundaki futbolcu bu sezon 8 maçta oynadı.

Galatasaray'ın transferde eski aşkı yeniden alevlendi!

Sarı kırmızılı kulübün, 24 yaşındaki futbolcu için devre arasında yeniden Club Brugge'ün kapısını çalacağı belirtiliyor. Daha önce Aslan'a 'Evet' diyen Onyedika'da sorun yok.

Galatasaray'ın transferde eski aşkı yeniden alevlendi!

Belçika ekibine zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralık teklifi sunulacak. Sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan Onyedika'nın değeri 20 milyon euro.

