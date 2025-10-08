Galatasaray'ın transferde eski aşkı yeniden alevlendi!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Hedefteki isim tanıdık: Raphael Onyedika. Cimbom, Nijeryalı ön libero için yaz döneminde de teklif sunmuştu. 1.84 boyundaki futbolcu bu sezon 8 maçta oynadı.