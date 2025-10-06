Galatasaray’ın rakibi Monaco’da flaş gelişme! Adi Hütter dönemi…

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Monaco'da teknik direktör krizi patlak verdi. Fransız basınından L'Équipe'in haberine göre, Ligue 1'in 7. haftasında Nice karşısında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından Monaco yönetimi teknik direktör Adi Hütter ile yollarını ayırma kararı aldı.
Fransız ekibinin yeni teknik direktör adayının ise Edin Terzic olduğu aktarıldı. Haberde, Monaco'nun bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de adı anılan Alman çalıştırıcıyla temasa geçtiği ve kısa süre içinde anlaşmanın resmileşebileceği ifade edildi.
Edin Terzic, son olarak Borussia Dortmund'un başında görev yapmış, 2024 yazında takımdan ayrılmıştı.
