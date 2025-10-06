CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray’ın rakibi Monaco’da flaş gelişme! Adi Hütter dönemi…

Galatasaray’ın rakibi Monaco’da flaş gelişme! Adi Hütter dönemi…

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Monaco'da teknik direktör değişikliği gündeme geldi. Fransız basınına göre Adi Hütter ile yollar ayrılıyor, yerine Borussia Dortmund'un eski çalıştırıcısı Edin Terzic getiriliyor. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 13:44
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray’ın rakibi Monaco’da flaş gelişme! Adi Hütter dönemi…

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Monaco'da teknik direktör krizi patlak verdi. Fransız basınından L'Équipe'in haberine göre, Ligue 1'in 7. haftasında Nice karşısında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından Monaco yönetimi teknik direktör Adi Hütter ile yollarını ayırma kararı aldı.

Galatasaray’ın rakibi Monaco’da flaş gelişme! Adi Hütter dönemi…

Fransız ekibinin yeni teknik direktör adayının ise Edin Terzic olduğu aktarıldı. Haberde, Monaco'nun bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de adı anılan Alman çalıştırıcıyla temasa geçtiği ve kısa süre içinde anlaşmanın resmileşebileceği ifade edildi.

Galatasaray’ın rakibi Monaco’da flaş gelişme! Adi Hütter dönemi…

Edin Terzic, son olarak Borussia Dortmund'un başında görev yapmış, 2024 yazında takımdan ayrılmıştı.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray’ın rakibi Monaco’da flaş gelişme! Adi Hütter dönemi…

Ligue 1'de 7. hafta sonunda 13 puan toplayan Monaco, 5. sırada yer alıyor. Galatasaray ile Monaco, 9 Aralık tarihinde saat 23.00'te II. Louis Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sıkıntısı!
Derbi tekrar oynanacak mı? Çulcu açıkladı
DİĞER
Arda Turan'a Ukrayna'da şok skor! Shakhtar fark yedi, "Yaşadığım en kötü gün..." dedi...
Başkan Erdoğan'dan 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda önemli açıklamalar
2 Süper Lig ekibine transfer yasağı cezası!
Buruk’tan kadro kararı: Kazanan takımı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
2 Süper Lig ekibine transfer yasağı cezası! 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı cezası! 12:22
F.Bahçe'de o isim aday kadrodan çıkarıldı F.Bahçe'de o isim aday kadrodan çıkarıldı 11:50
Buruk’tan kadro kararı: Kazanan takımı... Buruk’tan kadro kararı: Kazanan takımı... 11:34
Trabzonspor'dan iyi başlangıç Trabzonspor'dan iyi başlangıç 11:16
Guidetti: Bu seneki takımdan... Guidetti: Bu seneki takımdan... 11:15
Cazaute: Bu sezon neler yapacağımızı... Cazaute: Bu sezon neler yapacağımızı... 11:13
Daha Eski
F.Bahçe'nin deplasman karnesinde flaş detay! F.Bahçe'nin deplasman karnesinde flaş detay! 11:06
Göztepe'nin savunmaları geçit vermiyor! Göztepe'nin savunmaları geçit vermiyor! 11:05
Augsburg’lu Mert Kömür’den 1 gol 1 asist! Augsburg’lu Mert Kömür’den 1 gol 1 asist! 10:37
2026 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi yarın yapılacak! 2026 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi yarın yapılacak! 10:36
Derbi tekrar oynanacak mı? Çulcu açıkladı Derbi tekrar oynanacak mı? Çulcu açıkladı 10:28
Mourinho’dan itiraf: Risk almak istemedim! Mourinho’dan itiraf: Risk almak istemedim! 10:22