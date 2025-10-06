Galatasaray’ın rakibi Monaco’da flaş gelişme! Adi Hütter dönemi…

Fransız ekibinin yeni teknik direktör adayının ise Edin Terzic olduğu aktarıldı. Haberde, Monaco'nun bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de adı anılan Alman çalıştırıcıyla temasa geçtiği ve kısa süre içinde anlaşmanın resmileşebileceği ifade edildi.