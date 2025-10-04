Galatasaray’da Okan Buruk’a dev zam! Derbi öncesi moral hamlesi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Liverpool zaferinin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten dikkat çeken bir adım geldi. Sarı-kırmızılıların başarılı teknik direktörü Okan Buruk'un maaşında ciddi bir iyileştirme yapılırken Beşiktaş derbisi için de özel prim belirlendi. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 08:55 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 09:22
Galatasaray'da derbi öncesi yüzler gülüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında elde edilen tarihi galibiyetin ardından Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk için harekete geçti.

BAŞKAN TALİMAT VERDİ

Milliyet'te yer alan habere göre, sarı-kırmızılı takımın başında üçüncü sezonunu geçiren ve üç yıldır üst üste şampiyonluk yaşayan Okan Buruk'un maaşında artış yapılması kararlaştırıldı. Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla başlatılan süreç sonucunda Buruk'un geçen sezon 140 milyon lira olan yıllık ücreti 200 milyon liraya çıkarıldı. Böylece futbolculardan sonra başarılı teknik adamın maaşında da önemli bir iyileştirme gerçekleştirilmiş oldu.

DERBİYE ÖZEL PRİM

Galatasaray yönetimi, takımın motivasyonunu artırmak adına Beşiktaş derbisi için de özel bir prim hazırladı. Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu, Liverpool zaferinin ardından soyunma odasında oyunculara özel bir prim verileceğini açıklamıştı. Bu kez lig yarışı açısından büyük önem taşıyan Beşiktaş maçı için toplam 500 bin euro (yaklaşık 24 milyon lira) değerinde primin dağıtılacağı öğrenildi.

İşte dev derbinin 11'leri!
