Galatasaray’da Okan Buruk’a dev zam! Derbi öncesi moral hamlesi

BAŞKAN TALİMAT VERDİ Milliyet'te yer alan habere göre, sarı-kırmızılı takımın başında üçüncü sezonunu geçiren ve üç yıldır üst üste şampiyonluk yaşayan Okan Buruk'un maaşında artış yapılması kararlaştırıldı. Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla başlatılan süreç sonucunda Buruk'un geçen sezon 140 milyon lira olan yıllık ücreti 200 milyon liraya çıkarıldı. Böylece futbolculardan sonra başarılı teknik adamın maaşında da önemli bir iyileştirme gerçekleştirilmiş oldu.