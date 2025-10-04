Büyük gurur yaşıyoruz

Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın Liverpool karşısındaki galibiyetine vurgu yaparak, "Sadece Galatasaraylılar değil, bütün ülkeyi sevindirdiğimiz için de büyük bir gurur yaşıyoruz" diye konuştu. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü, Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın başkanlığa seçilmesinin sorulması üzerine de "Fenerbahçe'nin başkanlık değişimi için hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" yanıtını verdi.
Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın Liverpool karşısındaki galibiyetine vurgu yaparak, "Sadece Galatasaraylılar değil, bütün ülkeyi sevindirdiğimiz için de büyük bir gurur yaşıyoruz" diye konuştu. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü, Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın başkanlığa seçilmesinin sorulması üzerine de "Fenerbahçe'nin başkanlık değişimi için hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" yanıtını verdi.