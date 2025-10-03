CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da pamuk eller cebe! Derbi için verilecek prim...

Galatasaray'da pamuk eller cebe! Derbi için verilecek prim...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elde edilen Liverpool zaferi sonrası yönünü Beşiktaş derbisine çeviren Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, derbiden zaferle ayrılmaları durumunda takıma ödeyeceği primi belirledi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 06:50
Galatasaray'da pamuk eller cebe! Derbi için verilecek prim...

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en flaş skorunu alarak Liverpool'u 1-0 deviren Galatasaray, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Galatasaray'da pamuk eller cebe! Derbi için verilecek prim...

Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek, tarihi zaferin ardından oyunculara çok önemli bir jest yaparak 1 milyon euro prim dağıtılacağını açıklamıştı. Galibiyet nedeniyle UEFA'dan gelecek 2.1 milyon euro'nun yarısını dağıtacak olan sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek'in, Beşiktaş derbisi için de prim sözü verdiği ortaya çıktı.

Galatasaray'da pamuk eller cebe! Derbi için verilecek prim...

Liverpool galibiyeti nedeniyle soyunma odasında kısa bir tebrik konuşması gerçekleştiren Dursun Özbek, burada 1 milyon euro'luk primi açıklamıştı.

Galatasaray'da pamuk eller cebe! Derbi için verilecek prim...

Bunun ardından soyunma odasında büyük bir sevinç yaşanırken Özbek'in Beşiktaş maçı için de 1 milyon euro prim sözü verdiği öğrenildi. Dursun Özbek, oyuncularına "Beşiktaş maçını da kazanırsanız, yine soyunma odasına geleceğim ve gerekeni yapacağım" sözleriyle derbi primini açıkladı.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
