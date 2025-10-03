Galatasaray'da pamuk eller cebe! Derbi için verilecek prim...

Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek, tarihi zaferin ardından oyunculara çok önemli bir jest yaparak 1 milyon euro prim dağıtılacağını açıklamıştı. Galibiyet nedeniyle UEFA'dan gelecek 2.1 milyon euro'nun yarısını dağıtacak olan sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek'in, Beşiktaş derbisi için de prim sözü verdiği ortaya çıktı.