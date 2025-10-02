Sen neymişsin Wilfried Singo

Galatasaray’ın Monaco’dan 30 milyon euro’ya renklerine kattığı Wilfried Singo, performansıyla harikalar yaratıyor. Alanya maçının mimarlarından birisi olan Singo, Liverpool önünde de rakiplerine geçit vermedi. Gakpo’ya nefes aldırmayan Singo performansıyla büyük beğeni topladı.
