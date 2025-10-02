Sahadaki lider

Transfer döneminin son günlerinde G.Saray'a katılan İlkay Gündoğan, kalitesini büyük maçlarda gösteriyor. Orta alandaki tecrübesi ve kalitesiyle İngiliz devi Liverpool'a oldukça zor anlar yaşatan 34 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un sahadaki en büyük yardımcısı oldu. Saha içerisinde takım arkadaşlarını yönlendiren, takımı ileriye çıkartan ve aldırdığı faullerle rakibin ritmini bozan İlkay gerçek bir lider olduğunu gösterdi ve sahada fark yarattı.

AKIL DOLU FRİKİK

Eintracht Frankurt maçında duran topta Barış Alper Yılmaz'a 'al da at' pası veren İlkay, Liverpool önünde de benzer bir harekette bulundu. Bu kez topa vuracakmış gibi yaparak Abdülkerim Bardakcı'ya şut imkanı yaratan İlkay, sahada en beklenmeyen hareketleri kolay bir şekilde yapabileceğini gösterdi. Osimhen'le kısa süre içerisinde uyum sağlayan İlkay, maç sonunda hem Nijeryalı oyuncu hem de Okan Buruk'tan övgü dolu sözler aldı.