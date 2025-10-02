Buruk'un zaferi

İ NGİLİZ takımlarına karşı son yıllarda büyük bir üstünlük kuran G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk yine farkını gösterdi. Sarı-kırmızılı takımın başındaki dördüncü sezonunu geçiren başarılı çalıştırıcı, bugüne kadar hiçbir İngiliz takımına yenilmedi. Önceki gün meslektaşı Arne Slot'a taktik dersi veren Okan Buruk, 1-0'lık galibiyetin baş mimarlarından birisi oldu. Hem kadro tercihleri hem de taktik anlayışı ile tam puan alan Okan Buruk, İngiliz devi Liverpool'a büyük bir kabus yaşattı. Eren Elmalı, Sallai, Sara ve Sane'yi yedek kulübesine çeken Okan Buruk bu isimlerin yerine Jakobs, Yunus, Singo ve Lemina'yı değerlendirerek takımın hızı ile fiziksel gücünü ön planda tuttu. Bugüne kadar G.Saray'ın başında İngiliz takımları ile 4 kez karşı karşıya gelen Okan Buruk, sahadan 3 kez galibiyetle ayrıldı ve sadece 1 kez berabere kaldı. Manchester United'ı 3-2 yenen ve 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Tottenham'ı da 3-2 ile geçmişti.