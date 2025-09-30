Victor Osimhen: Kazanacağımıza inanmıyorlardı!

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Galatasaray'ın Liverpool'a karşı galibiyet golünü kaydeden ve maçın adamı seçilen Victor Osimhen, mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"KAZANACAĞIMIZA İNANMIYORLARDI"

"Takımı tebrik ederim, çok zorlu bir rakipti. Birçok insan kazanacağımıza inanmıyordu, burada gördüğünüz insanlar hariç. Takımdan uzak kaldım ama benim için dünyanın en büyük takımı bu! Galatasaray ve benim için büyük bir galibiyet aldık. Buraya gelme sebebim taraftarlardı. Beni bu şekilde destekliyor olmaları gurur verici. Onlar sayesinde her zaman daha iyi oynuyorum. Galatasaray'ı ve taraftarları çok seviyorum."