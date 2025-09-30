CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Victor Osimhen: Kazanacağımıza inanmıyorlardı!

Victor Osimhen: Kazanacağımıza inanmıyorlardı!

Galatasaray'da sakatlığın ardından ilk 11'deki yerini alan ve Liverpool'a karşı galibiyet golünü kaydeden Victor Osimhen, mücadelenin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 00:22 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 00:25
Victor Osimhen: Kazanacağımıza inanmıyorlardı!

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Galatasaray'ın Liverpool'a karşı galibiyet golünü kaydeden ve maçın adamı seçilen Victor Osimhen, mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"KAZANACAĞIMIZA İNANMIYORLARDI"

"Takımı tebrik ederim, çok zorlu bir rakipti. Birçok insan kazanacağımıza inanmıyordu, burada gördüğünüz insanlar hariç. Takımdan uzak kaldım ama benim için dünyanın en büyük takımı bu! Galatasaray ve benim için büyük bir galibiyet aldık. Buraya gelme sebebim taraftarlardı. Beni bu şekilde destekliyor olmaları gurur verici. Onlar sayesinde her zaman daha iyi oynuyorum. Galatasaray'ı ve taraftarları çok seviyorum."

