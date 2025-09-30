CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray UEFA ülke puanları güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA ülke puanları güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ikinci hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park'ta Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralamadaki son durumu...

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 00:11 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 00:18
UEFA ülke puanları güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. maçında Liverpool ile karşı karşıya geldi.

UEFA ülke puanları güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

Sarı kırmızılı temsilcimiz, İngiliz ekibinin Osimhen'in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.

UEFA ülke puanları güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

İşte bu sonucun ardından oluşan ülke puan durumu...

UEFA ülke puanları güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

1- İNGİLTERE: 96.560

UEFA ülke puanları güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

2- İTALYA: 85.944

UEFA ülke puanları güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

3- İSPANYA: 80.078

UEFA ülke puanları güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

4- ALMANYA: 76.402

UEFA ülke puanları güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

5- FRANSA: 69.104

UEFA ülke puanları güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

6- HOLLANDA: 61.866

UEFA ülke puanları güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

7- PORTEKİZ: 58.666

UEFA ülke puanları güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

8- BELÇİKA: 56.150

UEFA ülke puanları güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

9- TÜRKİYE: 44.000

