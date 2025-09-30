UEFA ülke puanları güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ikinci hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park'ta Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralamadaki son durumu...
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 00:11Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 00:18
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.