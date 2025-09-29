CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş Lemina kararı! 1 yıllık opsiyonu...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş Lemina kararı! 1 yıllık opsiyonu...

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon çifte kupayla tamamlamasında önemli bir payı olan Mario Lemina bu sezon İlkay'ı gelmesiyle birlikte formasından uzak kaldı. Sarı kırmızılılar, 1 yıllık opsiyonu bulunan Gabonlu orta saha için transfer kararını verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş Lemina kararı! 1 yıllık opsiyonu...

Galatasaray'a geçen sezon ortasında gelen Mario Lemina, çifte kupalı şampiyonluğa önemli katkıda bulunmuştu. Bu sezon henüz form tutmayan oyuncu, lig ve Avrupa'da oynanan 8 maçın 4'üne ilk 11 çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş Lemina kararı! 1 yıllık opsiyonu...

Bu rakam, Gabonlu orta sahanın sözleşmesine koyulan +1 yıl opsiyonu karşılamıyor. İşte detaylar:

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş Lemina kararı! 1 yıllık opsiyonu...

Sabah'ın haberine göre, sarı kırmızılı kulüple Haziran 2026'ya kadar kontratı bulunan Lemina, maçların yüzde 60'ında ilk 11'de olması halinde 2026-27 sezonunda Galatasaray'da devam edecek.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş Lemina kararı! 1 yıllık opsiyonu...

Şu ana kadar maçların yarısında oynayan ve bu kriteri yüzde 50 karşılayan yıldız oyuncu, İlkay Gündoğan transferi sonrasında yedek kalmaya başladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş Lemina kararı! 1 yıllık opsiyonu...

Motivasyon sorunu yaşayan Lemina, 2.5 milyon Euro garanti ücret kazanıyor. Yönetim, maaşına zam yapmadığı Lemina'nın ailesi ile ilgili giderlerini (ev kirası, çocuğunun okul masrafı) üstlenerek sezon başında oyuncuya jest yapmıştı.

Çalhanoğlu G.Saray için dönüşü olmayan yola girdi
REKLAM
DİĞER
Ahmet Çakar açıkladı! Fenerbahçe-Antalyaspor maçındaki penaltı kararı doğru mu?
Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grup'un sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyım atandı
Okan Buruk açıkladı: Osimhen...
Yalçın'dan kritik viraj öncesi uyarı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Adımın Fenerbahçe ile geçmesi..." "Adımın Fenerbahçe ile geçmesi..." 00:15
Tedesco'dan Gökhan Gönül sözleri! Tedesco'dan Gökhan Gönül sözleri! 00:15
Fenerbahçe Kadıköy'de 2 golle güldü! Fenerbahçe Kadıköy'de 2 golle güldü! 00:15
Sadettin Saran: Maçlardan sonra böyle konuşmayacağım! Sadettin Saran: Maçlardan sonra böyle konuşmayacağım! 00:15
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:15
Virgil van Dijk Galatasaray maçı hakkında konuştu Virgil van Dijk Galatasaray maçı hakkında konuştu 00:15
Daha Eski
Kayserispor ile Gençlerbirliği yenişemedi! Kayserispor ile Gençlerbirliği yenişemedi! 00:15
Icardi G.Saray'da tarihe geçecek! Icardi G.Saray'da tarihe geçecek! 00:15
Bulut'tan Fenerbahçe itirafı! Bulut'tan Fenerbahçe itirafı! 00:15
Galatasaray'da 5 büyük sorun! Liverpool... Galatasaray'da 5 büyük sorun! Liverpool... 00:15
Paşa 3 puanı 90+3'te aldı! Paşa 3 puanı 90+3'te aldı! 00:15
Konya'nın 3 puan hasreti son buldu! Konya'nın 3 puan hasreti son buldu! 00:15