TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş Lemina kararı! 1 yıllık opsiyonu...
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon çifte kupayla tamamlamasında önemli bir payı olan Mario Lemina bu sezon İlkay'ı gelmesiyle birlikte formasından uzak kaldı. Sarı kırmızılılar, 1 yıllık opsiyonu bulunan Gabonlu orta saha için transfer kararını verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Şu ana kadar maçların yarısında oynayan ve bu kriteri yüzde 50 karşılayan yıldız oyuncu, İlkay Gündoğan transferi sonrasında yedek kalmaya başladı.
Motivasyon sorunu yaşayan Lemina, 2.5 milyon Euro garanti ücret kazanıyor. Yönetim, maaşına zam yapmadığı Lemina'nın ailesi ile ilgili giderlerini (ev kirası, çocuğunun okul masrafı) üstlenerek sezon başında oyuncuya jest yapmıştı.