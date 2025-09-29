Liverpool'a Galatasaray maçı öncesi uyarı! "Her yerde davul ve meşale..."

"LIVERPOOL İÇİN PSİKOLOJİK TEST" "Liverpool'un oyuncuları daha önce de büyük maçlarda oynadı. Baskı ile nasıl başa çıkacaklarını bileceklerdir. Galatasaray'dayken orayı çok sevmiştim. İnanılmaz bir desteğe sahip harika bir kulüptü. Başlama vuruşu yapıldığında davullar çalınır, her yerde kırmızı ve sarı dumanlar olurdu. Bazen orada oynardım ve sarı kırmızının altında sahayı göremezdik. Sparta Prag'la oynadık ve başa çıkmaya çalışırken onlar için üzüldüm. Bu onlar için bir cinayet olmalı diye düşündüm. Ama teknik direktör de oyuncularına aynı şeyi söyleyecektir. Başka ne olursa olsun, 11'e 11. Saha aynı büyüklükte. Kalabalıktan kimse size müdahale etmek ya da şutlarınızı kurtarmak için gelmiyor. Hepsi psikolojik, bu yüzden aklınızdan çıkarın." ifadelerini kullandı.