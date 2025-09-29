Liverpool'a Galatasaray maçı öncesi uyarı! "Her yerde davul ve meşale..."

Sarı kırmızılıların eski futbolcusu Dean Saunders, İngiliz ekibine Liverpool, Galatasaray ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması için Türkiye'ye giderken "her yerde davullar çalınacak ve dumanlar tütecek" uyarısında bulundu.
"LIVERPOOL İÇİN PSİKOLOJİK TEST"
"Liverpool'un oyuncuları daha önce de büyük maçlarda oynadı. Baskı ile nasıl başa çıkacaklarını bileceklerdir. Galatasaray'dayken orayı çok sevmiştim. İnanılmaz bir desteğe sahip harika bir kulüptü. Başlama vuruşu yapıldığında davullar çalınır, her yerde kırmızı ve sarı dumanlar olurdu. Bazen orada oynardım ve sarı kırmızının altında sahayı göremezdik. Sparta Prag'la oynadık ve başa çıkmaya çalışırken onlar için üzüldüm. Bu onlar için bir cinayet olmalı diye düşündüm. Ama teknik direktör de oyuncularına aynı şeyi söyleyecektir. Başka ne olursa olsun, 11'e 11. Saha aynı büyüklükte. Kalabalıktan kimse size müdahale etmek ya da şutlarınızı kurtarmak için gelmiyor. Hepsi psikolojik, bu yüzden aklınızdan çıkarın." ifadelerini kullandı.
LIVERPOOL'UN HAKEM ENDİŞESİ İngilizlerin hakem endişesinden bahseden Saunders, "Tek endişe hakemin atmosfere kapılıp kötü bir maç çıkarması, ancak bu şekilde kontrol edemeyeceğiniz bir şekilde sizi etkileyebilir. Kalabalığın sizi etkilemesine izin vermeyin. Normal oyununuzu oynayın.
Liverpool'un ilk 11'ine girebilecek bir Galatasaraylı oyuncu yok. Arne Slot oyunculara her zamanki oyunlarını oynamalarını, topu hızlı ve rakiplerinizden daha çabuk hareket ettirmelerini söyleyecek ve biz de doğru yerlere hareket edecek beyinlere sahip olacağız. Seyirci ne yaparsa yapsın, hamleleri bitirebilecek forvetlere sahibiz. Zor bir gece olacak ama sadece odaklanmaları gerekiyor.
Örneğin Andy Robertson rakibinin arkasına geçme şansı bulacak ve Hugo Ekitike'ye bir gol attırabilir. Sahanın her yerinde aynı şey geçerli. Temel şeyleri yapın, mücadele edin ve iyi olacaksınız. İstanbul'da bir puan almak da iyi bir sonuç, bu yüzden üzerimizde çok fazla baskı yok." dedi.