Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da kırmızı alarm! Kötü hava dağılacak mı?

Galatasaray, Süper Lig'de 7'de 7 yaptı ancak son oynanan Alanya maçındaki kötü görüntü camianın ve taraftarların endişe yaşamasına neden oldu. Hücumdaki uyumsuzluk dikkatleri çekerken, Alanyaspor'un da birçok gol pozisyonuna girmesi ve savunmada yaşanan sıkıntı Liverpool maçı öncesinde Okan Buruk'u düşündürüyor. Alanyaspor deplasmanında ortaya konan kötü futbolun yanı sıra yıldız oyuncuların formsuzluğu da taraftarlar tarafından eleştiriliyor. Özellikle sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Leroy Sane'nin son haftalardaki kötü performansı ve fiziksel düşüşü sorgulanıyor.

KÖTÜ HAVA DAĞILACAK MI?

Takvim'in haberine göre, Sane'nin yanı sıra alan Sara ve Barış Alper de büyük düşüş yaşıyor. Liverpool maçında oynaması beklenen Osimhen, Alanyaspor'a karşı 84. dakikada oyuna girdi ve fiziksel anlamda henüz tam olarak hazır değil. Okan hoca sakatlığının tam olarak geçmemesinden dolayı onu fazla riske etmek istemedi. Alanyaspor deplasmanındaki kötü havanın Liverpool maçında düzelip düzelmeyeceği büyük merak konusu.

SIFIR ÇEKTİ!

G.Saray, Alanya maçının 73. dakikasından sonra büyük baskı yedi. Alanya, o dakikadan sonra 10 şut çekerken Galatasaray ise sıfır çekti. Alanya'nın 2 topu direkten döndü. 3 net gol pozisyonundan yararlanamadı. Cimbom'da ise tüm istatistikler sıfırı gösteriyordu.