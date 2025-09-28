City farklı: 5-1

Devler Ligi'nde Galatasaray'ın Premier Lig'den rakibi Manchester City, sahasında Burnley'i 5-1 yendi. İlk kaybını yaşayan Liverpool, 15 puanla liderliğini sürdürürken Crystal 12 puanla 2. sırada. La Liga'da Madrid derbisinde Atletico, konuğu Real'i 5-2 yendi. Real'de Arda'nın 1 gol, 1 asisti var. Hollanda'da evinde NAC Breda'yı ağırlayan Ajax, 2-1 kazandı. Fransa'da Lorient deplasmanına çıkan Monaco 3-1 yenildi.
