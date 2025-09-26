CANLI SKOR ANA SAYFA
Mauro Icardi: Hatalarımızdan ders alacağız

Mauro Icardi: Hatalarımızdan ders alacağız

Trendyol Süper Lig’de 7. Haftanın açılış maçında Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray’ın futbolcularından Mauro Icardi açıklamalarda bulundu. İşte Icardi’nin açıklamaları… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 22:18 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 22:19
Mauro Icardi: Hatalarımızdan ders alacağız

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının açılış karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların golcü ismi Mauro Icardi açıklamalarda bulundu. İşte Icardi'nin sözleri…

"HATALARIMIZDAN DERS ALACAĞIZ"

"Galibiyet serisine devam ediyoruz. Önemli olan da bu. Çok zor bir maçtı. Hava sıcak ve yorucu bir sahaydı. 3 günde bir maç oynuyoruz ve takımın yorgun olduğu belliydi. Öne geçtikten sonra skoru korumayı başardık. Salı günü çok önemli bir maçımız var. Hatalarımızdan ders alacağız."

"FİZİĞİM İLE İLGİLİ KONUŞULUYOR AMA..."

"Çok iyi hissediyorum. 7 ay sonra antrenmanlara başlamak, oynamak, bugün çok iyi hissediyorum. Sosyal medyada fiziğim ile ilgili konuşuluyor ama birlikte çalıştığımız insanlarla bunun üzerine gidiyoruz. Ben 15-20 yıl önce en son 77 kiloydum. Bunlar önemli değil. Çok iyi hazırlanıyorum birlikte çalıştığım insanlarla. En önemlisi gollerimle takıma yardım etmek. Gol kralı olmak isterim ama en önemlisi kupalar kazanmak."

LIVERPOOL MAÇI HAKKINDA

"Çok önemli bir maç bizi bekliyor. En iyi takımlara karşı oynuyoruz. İyi bir sonuç almak istiyoruz. 2 yıl önce de Bayern Münih'e karşı çok iyi bir maç çıkardık. Bu yeteneğimiz olduğunu gösterdik. Amacımız yeniden bu. Bu formayı, kulübü güçlendirmek ve korumak için mücadele ediyoruz her maçta."

