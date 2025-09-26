CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da tek hedef galibiyet! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı 11'i

Galatasaray'da tek hedef galibiyet! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı 11'i

Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray, gözünü Alanya'ya dikti. Önüne geleni deviren ve rakip tanımayan G.Saray, kritik Liverpool maçı öncesinde kayıp yaşamak istemiyor. Cimbom kazanırsa, F.Bahçe ile aradaki puan farkını 9'a çıkartacak. Zorlu mücadele öncesi Okan Buruk muhtemel 11'ini belirledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da tek hedef galibiyet! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı 11'i

Son 3 yılın şampiyonu G.Saray, halkaya bir parça daha eklemek için hedefine emin adımlarla ilerliyor. Sarı-kırmızılılar bu sezon sahaya çıktığı 6 karşılaşmadan da sahadan zaferle ayrılırken gözler Alanya maçına çevrilmiş durumda.

Galatasaray'da tek hedef galibiyet! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı 11'i

En yakın rakipleri Göztepe ve F.Bahçe ile aradaki puan farkını 9'a çıkarma ihtimali bulunan sarı-kırmızılılar, kritik Liverpool mücadelesi öncesinde hata yapmak istemiyor. Teknik direktör Okan Buruk oyuncularını adım adım maçlara hazırlarken herkesten Liverpool'u unutup Alanya maçına bakmalarını istedi.

Galatasaray'da tek hedef galibiyet! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı 11'i

DAVİNSON DÖNÜYOR
Konya maçında rotasyona giden başarılı çalıştırıcı, Alanya önünde de takımda bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Davinson'a formasını teslim edecek olan başarılı çalıştırıcı, solda Eren ya da Jakobs'u oynatacak.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da tek hedef galibiyet! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı 11'i

Forvette yine Mauro İcardi kendisine şans bulacak. Barış'ı en etkili olduğu kanatta değerlendirecek olan Buruk, Sane ve Yunus'u da sahaya sürecek. Orta alanda takımın yeni vazgeçilmezi İlkay ve Torreira ter dökecek.

Galatasaray'da tek hedef galibiyet! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı 11'i

Sağ bekte Sallai, kalede ise artık Uğurcan formayı giyecek. Maçın gidişatına oyuncular değişikliklerle dinlendirilecek.

Galatasaray'da tek hedef galibiyet! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı 11'i

DEPLASMAN FATİHİ
Sarı-kırmızılılar ligde deplasmanda oynadığı son 7 karşılaşmada puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a yenildikten sonra 7 karşılaşmaya çıkarken hepsinden 3 puan çıkarmayı başardı. G.Saray bu 7 maçta kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da tek hedef galibiyet! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı 11'i

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Viana, Enes, İbrahim, Makouta, Maestro, Yusuf, Hagi, Ogundu

Galatasaray'da tek hedef galibiyet! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı 11'i

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi

REKLAM - Aşk ve Gözyaşı
G.Saray'ın ocak bombası ortaya çıktı!
DİĞER
Tosun Paşa çekimlerinde trajik ölümüyle sevenlerini üzmüştü... Hababam'ın Akil Hoca'sının kızı da ünlü çıktı
Son dakika! Türkiye ve ABD arasında nükleer alanda imzalar atıldı! Bakan Bayraktar detayları ilk kez A Haber'e açıkladı
G.Saray Barış Alper ile anlaştı!
G.Saray'ın ocak bombası ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona geriden gelerek kazandı! Barcelona geriden gelerek kazandı! 00:28
Avrupa Ligi'nde ilk hafta sona erdi! İşte toplu sonuçlar Avrupa Ligi'nde ilk hafta sona erdi! İşte toplu sonuçlar 00:22
Stuttgart galibiyetle başladı! Stuttgart galibiyetle başladı! 00:16
Futbol dünyasını sarsan acı kayıp Futbol dünyasını sarsan acı kayıp 00:12
Sivasspor'dan Filistin'e bilet geliri bağışı! Sivasspor'dan Filistin'e bilet geliri bağışı! 22:45
Emin Müftüoğlu'ndan tarihi başarı! Emin Müftüoğlu'ndan tarihi başarı! 22:42
Daha Eski
Amed evinde güldü! Amed evinde güldü! 22:22
Pendik Sakarya'yı farklı geçti! Pendik Sakarya'yı farklı geçti! 22:19
Lille kazandı Giroud tarihe geçti! Lille kazandı Giroud tarihe geçti! 22:15
G.Saray yeni sezon formalarını tanıttı G.Saray yeni sezon formalarını tanıttı 22:12
Caner Erkin takım arkadaşına tokat attı! Caner Erkin takım arkadaşına tokat attı! 21:47
Álvarez CONCACAF yılın oyuncusu adayı! Álvarez CONCACAF yılın oyuncusu adayı! 21:36