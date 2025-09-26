Galatasaray'da tek hedef galibiyet! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı 11'i

Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray, gözünü Alanya'ya dikti. Önüne geleni deviren ve rakip tanımayan G.Saray, kritik Liverpool maçı öncesinde kayıp yaşamak istemiyor. Cimbom kazanırsa, F.Bahçe ile aradaki puan farkını 9'a çıkartacak. Zorlu mücadele öncesi Okan Buruk muhtemel 11'ini belirledi. İşte detaylar...
Son 3 yılın şampiyonu G.Saray, halkaya bir parça daha eklemek için hedefine emin adımlarla ilerliyor. Sarı-kırmızılılar bu sezon sahaya çıktığı 6 karşılaşmadan da sahadan zaferle ayrılırken gözler Alanya maçına çevrilmiş durumda.
En yakın rakipleri Göztepe ve F.Bahçe ile aradaki puan farkını 9'a çıkarma ihtimali bulunan sarı-kırmızılılar, kritik Liverpool mücadelesi öncesinde hata yapmak istemiyor. Teknik direktör Okan Buruk oyuncularını adım adım maçlara hazırlarken herkesten Liverpool'u unutup Alanya maçına bakmalarını istedi.
DAVİNSON DÖNÜYOR Konya maçında rotasyona giden başarılı çalıştırıcı, Alanya önünde de takımda bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Davinson'a formasını teslim edecek olan başarılı çalıştırıcı, solda Eren ya da Jakobs'u oynatacak.
Forvette yine Mauro İcardi kendisine şans bulacak. Barış'ı en etkili olduğu kanatta değerlendirecek olan Buruk, Sane ve Yunus'u da sahaya sürecek. Orta alanda takımın yeni vazgeçilmezi İlkay ve Torreira ter dökecek.
Sağ bekte Sallai, kalede ise artık Uğurcan formayı giyecek. Maçın gidişatına oyuncular değişikliklerle dinlendirilecek.
DEPLASMAN FATİHİ Sarı-kırmızılılar ligde deplasmanda oynadığı son 7 karşılaşmada puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a yenildikten sonra 7 karşılaşmaya çıkarken hepsinden 3 puan çıkarmayı başardı. G.Saray bu 7 maçta kalesinde ise sadece 1 gol gördü.
