GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş sakatlık açıklaması! "Ufak bir ağrısı oldu"

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk oluyor.

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk mücadele öncesi yıldız ismin ağrıları nedeniyle kadroda olmadığını açıkladı.

İŞTE O SÖZLER:

Okan Buruk: "4. maçımız, 2 tane daha çok önemli maça çıkacağız milli ara sonrası. Burada da hep söylüyorum, oyuncuların durumuna göre değişiklik yapıyoruz. Çok yoğun bir tempo içerisinde gidiyoruz. Oyuncularımızı sakatlıktan korumak ve bir sonraki maça hazır çıkarmak istiyoruz. Yunus'un son maçta ufak bir ağrısı oldu. Bugün ihtiyaç olursa sahaya süreceğiz onu. Diğer oyuncular için de benzer şeyler var. Daha diri bir şekilde kullanmak istiyoruz oyuncuları. O yüzden bu tarz rotasyonlar yapıyoruz. Çok önemli bir kadromuz var. Bir sonraki maçı düşünerek bu kararları alıyoruz."

"UFAK BİR AĞIRISI OLDU"

"Yunus'un ufak bir ağrısı olmuştu son maçta zaten öyle çıkartmıştık dünkü idmanda da çok kısa yer aldı. Bugün ihtiyaç olursa sahaya süreceğiz. Diğer oyuncularla da ilgili benzer şeyler var aslında hem de daha diri şekilde oyuncularımızı maçlarda kullanmak istiyoruz. Bu yüzden rotasyon yapıyoruz."

"BEŞİKTAŞ GALİBİYETİ, F.BAHÇE BERABERLİĞİ..."

"Rakibimizin iç sahada Beşiktaş galibiyeti, dışarda Fenerbahçe beraberliği var. Büyük takımlara karşı iyi iş çıkarıyorlar. Rakibimizin neler yapabileceğini biliyoruz. Topa sahip olmalı ve üstünlük kurmalıyız." ifadelerini kullandı.