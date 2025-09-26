CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Corendon Alanyaspor-Galatasaray CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig maçı canlı

Corendon Alanyaspor-Galatasaray CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig maçı canlı

Galatasaray, Alanya Oba Stadyumu'nda Alanyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Zorbay Küçük'ün düdük çaldığı karşılaşmada sarı-kırmızılılar, 7'de 7 yaparak tarihi bir rekora imza atmayı hedefliyor. Corendon Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 19:52 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 20:16
Corendon Alanyaspor-Galatasaray CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig maçı canlı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor deplasmanında sahaya çıktı. Yenilmek bir yana bu sezon henüz hiç puan kaybı yaşamayan sarı-kırmızılılar, ilk kez 7'de 7 yaparak tarihi bir başarıya imza atmak istiyor. Öte yandan Süper Lig'de 17 maçla üst üste en fazla maç kazanma serisinin sahibi olan Okan Buruk yönetimindeki G.Saray, 3 maç daha kazanırsa kendisine ait rekoru egale edecek.

CORENDON ALANYASPOR-GALATASARAY KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

CORENDON ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Galatasaray maçı 26 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

CORENDON ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Aliti, Lima, Ümit, Yusuf, Hadergjonaj, Maestro, Makouta, İbrahim, Hwang, Ogundu

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sallai, Sane, Barış, Icardi

Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in 6. haftasında kazandıkları TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinin ilk 11'inde görevlendirdiği Jakobs, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün'ü yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Sanchez, Eren Elmalı ve Sara'yı oynattı.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Osimhen milli maçtaki sakatlığının ardından ilk kez kadroda yer aldı.

JOAO PEREIRA İLK 11'İNDE 4 DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Süper Lig'de en son RAMS Başakşehir ile oynadıkları maçın ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Akdeniz ekibi, Galatasaray karşılaşmasına Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya, Hwang ve Ogundu 11'i ile çıktı.

Alanyaspor'un yedek kulübesinde Victor, Efecan Karaca, Enes Keskin, Mounie, Güven Yalçın, Duarte, Hagi, Janvier, Fatih Aksoy, Viana yer aldı.

Pereira, ligin 6. haftasında RAMS Başakşehir maçının ilk 11'de yer verdiği Viana, Hagi, Enes Keskin ve Duarte'nin yerine Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Yusuf Özdemir ve Hwang'ı tercih etti.

REKLAM - Aşk ve Gözyaşı
