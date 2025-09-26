Corendon Alanyaspor 0-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının açılış mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçın tek golü 23. dakikada sahneye çıkan Mauro Icardi'den geldi.

Bu galibiyetle sarı-kırmızılılar ligde 7'de 7 yaparak 21 puana ulaştı ve namağlup liderliğini devam ettirdi. Ev sahibi Corendon Alanyaspor ise 9 puanda kaldı. Böylece Galatasaray rekor kırarak lig tarihinin en iyi başlangıcını yapmış oldu.

DERBİ HAFTASI

Galatasaray, ligin 8. haftasında sezonun en önemli sınavlarından birine çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak. Corendon Alanyaspor ise Gençlerbirliği deplasmanında sahaya çıkacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

13'üncü dakikada merkezde topu kapan Maestro ceza sahasına kadar girdi. Ceza sahasının sağ tarafına çalımlarla giden Maestro'nun şutu kale direğinin solundan az farkla dışarı çıktı.

21'inci dakikada sol taraftan gelişen Galatasaray atağında Eren Elmalı'nın ortasında ceza sahası içerisinde arka direkte topla buluşan Sane'nin kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran çıkardı.

23'üncü dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ taraftan yapılan atakta ceza sahası içerisindeki Singo'nun yerden pasıyla kale direği önünde topla buluşan Icardi'nin topukla vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

27'nci dakikada Alanyaspor'dan Maestro merkezde kazandığı topu savunma arkasına sarkan Ogundu ile buluşturdu. Ogundu'nun ceza sahası içerisinde sol çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.

37'nci dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan yapılan atağında İbrahim Kaya ceza sahasına girerek vuruşunu gerçekleştirdi. Kaya'nın vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır çıkartırken topu takip eden Hwang'ın vuruşu da Abdülkerim Bardakcı'dan döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

58'inci dakikada Alanyaspor'da İbrahim Kaya merkezden aldığı topu götürerek ceza sahası dışından kaleyi yokladı. İbrahim Kaya'nın şutunu kaleci Uğurcan Çakır çıkartırken ceza sahası sol çaprazda bulunan Yusuf Özdemir'in şutunda kaleci Uğurcan Çakır bir kez daha gole izin vermedi.

67'nci dakikada Galatasaray'ın sağ taraftan gelişen atağında Barış Alper Yılmaz ceza sahasına girerek topu Sane ile buluşturdu. Sane'nin vuruşunda top savunmadan döndü.

69'uncu dakikada Galatasaray'ın sağ taraftan yaptığı atakta içeriye kat eden Barış Alper Yılmaz, sert şutuyla kaleyi yoklarken top üstten dışarı çıktı.

74'üncü dakikada Alanyaspor'un merkezden gelişen atağında Mounie'nin pasıyla topla buluşan Ogundu topu ceza sahasına kadar götürerek kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Ogundu'nun vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır çıkarttı.

89'uncu dakikada Alanyaspor'da rakip ceza sahasında topla buluşan Ruan, Galatasaray'dan Eren Elmalı'yı geçerek kaleyi yokladı. Top direğe çarparak dışarı çıktı.

90+4'üncü dakikada Alanyaspor'un sol taraftan gerçekleşen atağında Yusuf Özdemir'in arka direğe gönderdiği topta kaleciyle karşı karşıya kalan Mounie, meşin yuvarlağı dışarıya gönderdi.

Mücadele Galatasaray'ın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.