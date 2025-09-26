Gheorghe Hagi Galatasaray maçını tribünden takip etti

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçını tribünden takip etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 22:07
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılıların efsane futbolcusu Gheorghe Hagi, zorlu mücadeleyi Alanya Oba Stadyumu'nda takip etti.

Rumen eski yıldızın oğlu Ianis Hagi, sezon başında Corendon Alanyaspor'a transfer olmuştu. 26 yaşındaki futbolcu, yedek kulübesinde başladığı mücadelenin 71. dakikasında oyuna dahil oldu.

