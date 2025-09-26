Gheorghe Hagi Galatasaray maçını tribünden takip etti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılıların efsane futbolcusu Gheorghe Hagi, zorlu mücadeleyi Alanya Oba Stadyumu'nda takip etti.
Rumen eski yıldızın oğlu Ianis Hagi, sezon başında Corendon Alanyaspor'a transfer olmuştu. 26 yaşındaki futbolcu, yedek kulübesinde başladığı mücadelenin 71. dakikasında oyuna dahil oldu.
🗣️ Corendon Alanyaspor forması giyen Ianis Hagi'nin babası ve Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi, karşılaşmayı tribünde takip ediyor! #ALYvGS #beINSPORTS pic.twitter.com/FWQFbEHPf5— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 26, 2025