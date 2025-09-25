Okan Buruk kara kara düşünüyor! İşte Galatasaray'ın zorlu fikstürü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'e 6'da 6 ile başlayarak önemli bir başarı elde etti. Sarı-kırmızılılar sezon sonuna kadar bu başarıyı devam ettirerek Trendyol Süper Lig'de 4. kez üst üste mutlu sona ulaşmak istiyor. Sarı-kırmızılılar diğer yandan mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir başarı elde etmeyi planlıyor. Galatasaray'ı bu kulvarlarda ise zorlu bir fikstür bekliyor.