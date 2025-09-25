Okan Buruk kara kara düşünüyor! İşte Galatasaray'ın zorlu fikstürü

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 26 Eylül'de deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. 30 Eylül'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek. Aslan, Liverpool maçından 5 gün sonra ise Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Beşiktaş'ı misafir edecek.
Milli aranın ardından RAMS Başakşehir deplasmanına gidecek olan Cimbom, sonraki 3 maçını ise RAMS Park'ta oynayacak. Galatasaray, Bodo Glimt, Göztepe ve Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, 5 Kasım'da ise Devler Ligi'nde Hollanda'nın önde gelen ekiplerinden Ajax ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray, 1.5 aylık zorlu maratonda 8 kritik maça çıkacak.
