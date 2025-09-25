CANLI SKOR ANA SAYFA
Okan Buruk kara kara düşünüyor! İşte Galatasaray'ın zorlu fikstürü

Okan Buruk kara kara düşünüyor! İşte Galatasaray'ın zorlu fikstürü

Bu sezon mücadele ettiği tüm kulvarlarda önemli başarılar kazanmak isteyen Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor. İşte sarı-kırmızılıların maç takvimi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 16:49
Okan Buruk kara kara düşünüyor! İşte Galatasaray'ın zorlu fiksütürü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'e 6'da 6 ile başlayarak önemli bir başarı elde etti. Sarı-kırmızılılar sezon sonuna kadar bu başarıyı devam ettirerek Trendyol Süper Lig'de 4. kez üst üste mutlu sona ulaşmak istiyor. Sarı-kırmızılılar diğer yandan mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir başarı elde etmeyi planlıyor. Galatasaray'ı bu kulvarlarda ise zorlu bir fikstür bekliyor.

Okan Buruk kara kara düşünüyor! İşte Galatasaray'ın zorlu fiksütürü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 26 Eylül'de deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. 30 Eylül'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek. Aslan, Liverpool maçından 5 gün sonra ise Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Beşiktaş'ı misafir edecek.

Okan Buruk kara kara düşünüyor! İşte Galatasaray'ın zorlu fiksütürü

Milli aranın ardından RAMS Başakşehir deplasmanına gidecek olan Cimbom, sonraki 3 maçını ise RAMS Park'ta oynayacak. Galatasaray, Bodo Glimt, Göztepe ve Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, 5 Kasım'da ise Devler Ligi'nde Hollanda'nın önde gelen ekiplerinden Ajax ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray, 1.5 aylık zorlu maratonda 8 kritik maça çıkacak.

