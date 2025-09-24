Mauro Icardi-Wanda Nara davasında sular durulmuyor!

DDM programında konuşan Guido Zaffora, "Icardi'nin istediği, kendi sesinin duyulması çünkü şu ana kadar sadece Instagram paylaşımlarıyla kendini ifade etti. Icardi, bu süreçte en çok zararı gören kişinin kendisi olduğunu düşünüyor çünkü kızlarını ne görebiliyor ne de onlarla iletişim kurabiliyor. Onun istediği, yaşadığı bu zorlu süreci kendi ağzından anlatabilmek." sözlerini sarf etti.