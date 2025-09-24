Mauro Icardi-Wanda Nara davasında sular durulmuyor!

Galatasaray'da sık sık özel hayatı ile gündeme gelen Mauro Icardi ile ilgili Arjantin basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Yıldız golcünün nafaka borcu sebebi ile ülkeye giriş yapması durumunda çıkışına izin verilmeyeceği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 14:02Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 14:03
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, futbol hayatının dışında özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.
aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un Arjantinli gazeteci Laura Ubfal'ın iddialarından derlediği habere göre, Arjantin'de bir mahkeme Mauro Icardi'yi, Wanda Nara'ya çocuklar için ödemesi gereken nafaka borçlusu olarak ilan etti.
Bunun sonucunda, şu anda Türkiye'de yaşayan yıldız futbolcunun, Arjantin'e giriş yaparsa ülkeden çıkış yapamayacağı iddia edildi.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Mauro Icardi hakkındaki bir başka iddia ise AmericaTv'de yer alan DDM programında yöneltildi. Söylentilere göre yıldız futbolcunun, aylar süren sessizliğinin ardından yaşanan dava süreciyle ilgili açıklamalarda bulunmak istediği belirtildi.
Arjantin'den çıkış yapamama ihtimali olmasına rağmen Mauro Icardi'nin ekim ayında Arjantin'e gitmeyi planladığı ve yaşanan süreçle alakalı bir röportaj yapmak istediği ifade edildi.
DDM programında konuşan Guido Zaffora, "Icardi'nin istediği, kendi sesinin duyulması çünkü şu ana kadar sadece Instagram paylaşımlarıyla kendini ifade etti. Icardi, bu süreçte en çok zararı gören kişinin kendisi olduğunu düşünüyor çünkü kızlarını ne görebiliyor ne de onlarla iletişim kurabiliyor. Onun istediği, yaşadığı bu zorlu süreci kendi ağzından anlatabilmek." sözlerini sarf etti.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Mauro Icardi, Wanda Nara ile 10 yıl evli kalmış ve bu evlilikten Francesca ile Isabella adında iki kızları olmuştu. 2024 yılında ayrılan çift, mal paylaşımı ve çocukların velayeti konusunda yoğun bir tartışma içinde bulunuyor.