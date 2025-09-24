CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Corendon Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da Corendon Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 16:46
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Corendon Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, 25 Eylül Perşembe günü saat 13.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Alanya'ya hareket edecek.

Icardi-Wanda davasında sular durulmuyor!
Avrupa Ligi'nin en değerli 10 takımı belli oldu!
DİĞER
Yasemin Şefkatli ameliyat olacağını duyurdu! "'Kafana bunu mu taktın?' diyeceksiniz ama..."
CHP İstanbul Kongresi için mahkeme "dur" dedi! YSK "Devam" kararı verdi... Tebliğ için giden heyete müdahale
İsrail kulüplerine şehre giriş yasaklandı!
Udinese'de Nicolo Zaniolo gelişmesi! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bucaspor'da Tolga Doğantez dönemi Bucaspor'da Tolga Doğantez dönemi 16:11
Karşıyaka'da prim dopingi Karşıyaka'da prim dopingi 16:01
Elazığspor maçta seyircisiz Elazığspor maçta seyircisiz 15:48
Malmö FF-Ludogorets maçı ne zaman? Malmö FF-Ludogorets maçı ne zaman? 15:46
Milli sporcular kışa hazırlandı Milli sporcular kışa hazırlandı 15:39
Mehmet Kırık'tan spor başarısı Mehmet Kırık'tan spor başarısı 15:27
Daha Eski
Kayserispor-Beşiktaş maçı detayları! Kayserispor-Beşiktaş maçı detayları! 15:20
A Milli Erkek Ragbi Takımı Avrupa Konferansı'nda! A Milli Erkek Ragbi Takımı Avrupa Konferansı'nda! 15:18
Dinamo Zagreb-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Dinamo Zagreb-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 15:16
Nice-Roma maçı ne zaman? Nice-Roma maçı ne zaman? 15:08
Avrupa Ligi'nin en değerli 10 takımı belli oldu! Avrupa Ligi'nin en değerli 10 takımı belli oldu! 15:04
Erkek voleybol takımına 2 transfer Erkek voleybol takımına 2 transfer 14:57