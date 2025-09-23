Yunus'tan şov

Yunus Akgün, yavaş yavaş performansını yükseltiyor... Geçen haftaki Eyüpspor maçında bu sezonki ilk golünü atan tecrübeli oyuncu, Frankfurt deplasmanında da sarı-kırmızılıların tek sayısını kaydetmişti. Yunus, dün Konya ağlarını da havalandırarak, üst üste üç resmi maçta gol sevinci yaşadı. 23'üncü dakikada rakibini çok şık çalımlayan Yunus, meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu. 45+1'de ise bu kez İcardi'ye muazzam ötesi bir asist yaptı. Maçı 1 gol, 1 asistle tamamlayan Yunus Akgün, Konyaspor'u yıkan isim oldu. Yunus maç sonu ise şunları söyledi: "Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Taraftarımız hiç merak etmesin daha iyi bir Galatasaray olacak."

25 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig tarihinde Konyaspor'u konuk ettiği 25 maçta da rakibine karşı yenilgi yaşamadı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerin 21'ini kazanırken, 4'ünden ise beraberlikle ayrıldı.