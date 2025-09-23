CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Daha iyi olacağız

Daha iyi olacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk çıtayı yükseltti: “Bugün değerli olan kazanmamızdı. Puan farkını 6’ya çıkardık, bu da moral oldu. Alanyaspor, Liverpool ve sonra Beşiktaş maçı var. Bu moralle bir sonraki maçı daha iyi oynayacağız”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Daha iyi olacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor'u 3-1 yendikleri maça iyi başlamadıklarını ama hemen toparlandıklarını söyledi. Buruk sözlerine şöyle devam etti: "Maça çok iyi başlamadık. Saha kenarından rakibi karşılama için müdahale ettim. İlk yarı rakip önde baskıyı denedi, daha çok topa sahip olabilirdik. Baskıları çözerek de attığımız goller oldu. İkinci yarıya devre arası daha net hazırlandık. 3-0 sonrası değişikliklerle birlikte, dizilişimiz de değişti. 3-4-1- 2'ye yakın dizilişe geçtik.

MENTAL YORGUNLUK VARDI

Bugün değerli olan kazanmamızdı. Mental olarak yorgunluk vardı. Beklemedik bir mağlubiyet aldık. Frankfurt maçının ilk yarısı ile bu maçın ilk yarısı arasında dağlar kadar fark var. Burada iyi oynamıyorken, 2-0 önde bitirdik. Puan farkını 6'ya çıkardık, bu da moral oldu. Alanyaspor, Liverpool ve sonra Beşiktaş maçı var. Bu moralle bir sonraki maçı daha iyi oynayacağımıza inanıyorum. İyi oyunculara ve kaliteli kadroya sahibiz. Şu an için iyi olan kazanmamız ve puan farkını arttırmamız."

4

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de 6 haftada 4. kez 3 golle galibiyet elde etti.

Buruk'tan Osimhen açıklaması!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Dolandırıcıların yeni kurbanı Gökhan Özen! Bakın nasıl ateş püskürdü: "Yapay zeka ile..."
Başkan Erdoğan Amerikan Fox News kanalına konuştu! "Gazze'deki soykırımın faili Netanyahu’dur"
Buruk'tan Yunus ve Jakobs açıklaması!
F.Bahçe'de Tedesco için kritik viraj!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ballon D'or'u kim aldı? | 2025 Ballon d'Or ödülünün sahibi kim? Ballon D'or'u kim aldı? | 2025 Ballon d'Or ödülünün sahibi kim? 07:47
Ballon d'Or ödülü Dembele'nin! Ballon d'Or ödülü Dembele'nin! 00:29
Buruk'tan Osimhen açıklaması! Buruk'tan Osimhen açıklaması! 00:28
Buruk'tan Yunus ve Jakobs açıklaması! Buruk'tan Yunus ve Jakobs açıklaması! 00:28
Cimbom Aslantepe'de kara bulutları dağıttı! Cimbom Aslantepe'de kara bulutları dağıttı! 00:28
Real Betis taraftarlarından Amrabat harekatı! Real Betis taraftarlarından Amrabat harekatı! 00:28
Daha Eski
Mourinho’dan F.Bahçe seçimi açıklaması! Mourinho’dan F.Bahçe seçimi açıklaması! 00:28
Ali Koç'tan Frankfurt'a '5 kez teşekkür'! Ali Koç'tan Frankfurt'a '5 kez teşekkür'! 00:28
F.Bahçe ve G.Saray'ı reddetme sebebi... F.Bahçe ve G.Saray'ı reddetme sebebi... 00:28
Ünlü gazeteciden Onana için flaş açıklama! Ünlü gazeteciden Onana için flaş açıklama! 00:28
Banza resmen Al Jazira'da! Banza resmen Al Jazira'da! 00:28
Fernandes'e Rusya'da sert eleştiri! Fernandes'e Rusya'da sert eleştiri! 00:28