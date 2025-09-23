Daha iyi olacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor'u 3-1 yendikleri maça iyi başlamadıklarını ama hemen toparlandıklarını söyledi. Buruk sözlerine şöyle devam etti: "Maça çok iyi başlamadık. Saha kenarından rakibi karşılama için müdahale ettim. İlk yarı rakip önde baskıyı denedi, daha çok topa sahip olabilirdik. Baskıları çözerek de attığımız goller oldu. İkinci yarıya devre arası daha net hazırlandık. 3-0 sonrası değişikliklerle birlikte, dizilişimiz de değişti. 3-4-1- 2'ye yakın dizilişe geçtik.

MENTAL YORGUNLUK VARDI

Bugün değerli olan kazanmamızdı. Mental olarak yorgunluk vardı. Beklemedik bir mağlubiyet aldık. Frankfurt maçının ilk yarısı ile bu maçın ilk yarısı arasında dağlar kadar fark var. Burada iyi oynamıyorken, 2-0 önde bitirdik. Puan farkını 6'ya çıkardık, bu da moral oldu. Alanyaspor, Liverpool ve sonra Beşiktaş maçı var. Bu moralle bir sonraki maçı daha iyi oynayacağımıza inanıyorum. İyi oyunculara ve kaliteli kadroya sahibiz. Şu an için iyi olan kazanmamız ve puan farkını arttırmamız."

4

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de 6 haftada 4. kez 3 golle galibiyet elde etti.