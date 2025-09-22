CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Lucas Torreira attığı golün ardından neden sevinmediğini açıkladı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında Tümosan Konyaspor'u sahasında 3-1 mağlup etti ve ligde namağlup şekilde liderliğini sürdürdü. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 22:18
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında Tümosan Konyaspor'u sahasında 3-1 mağlup etti ve ligde namağlup şekilde liderliğini sürdürdü. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE TORREIRA'NIN AÇIKLAMALARI

"Gerçekten gol attığım ve galibiyet için mutluyum. Şampiyonlar Ligi'nden sonra imajımızı değiştirmemiz önemliydi. Takım olarak daha iyi olmalıyız. Şu anda çok iyi değiliz, takım olarak gelişmeliyiz. Ligde de gelişen takımlar var. Çok önemli olan maçları da kazanmamız gerekiyor ve uzun bir sezonun bizi beklediğinin farkında olmamız gerekiyor."

ATTIĞI GOLE SEVİNMEMESİ HAKKINDA

"Birçok duygu var maç içerisinde ve hafta arasında. Şampiyonlar Ligi'nden dolayı çok üzgündüm. İyi başlamıştık, hesapta olmayan bazı sonuçlar alınca mutsuz oluyorsunuz. Büyük bir kulübün formasını giyiyoruz ve çok fazla duygu yaşıyorsunuz. Gol sevincinden sonra çok fazla duygu yaşamış olabilirim ama takıma yardımcı oldum ve puan farkını açarak lider olarak devam ediyoruz."

