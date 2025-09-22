CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Konsantrasyon

Konsantrasyon

Avrupa'da ağır bir yenilgi alan Sarı kırmızılılar, tamemen Konya maçına odaklandı. Ligde 13 maçlık bir galibiyet serisi bulunan, bu sezon ise 5'te 5 yaparak zirveye tek başına kurulan Galatasaray, bugün konuk edeceği Konyaspor'u da yenerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Konsantrasyon

Galatasaray'da gözler tamamen artık Konya ile oynanacak maça çevrilmiş durumda. Eintracht Frankfurt deplasmanında 5-1 gibi ağır bir hezimet alan sarıkırmızılılar, ligde hatasız ilerlemek istiyor. Geçen sezondan itibaren oynadığı son 13 lig maçını da kazanan, bu sezon ise 5'te 5 yaparak zirvede tek başına bulunan Cimbom, bugün de Konya karşısında tamamen 3 puana odaklandı. Taraftarının desteği ile Frankfurt yenilgisini unutturmak isteyen sarı-kırmızılılar kazanarak serisini sürdürmek istiyor.

OSİMHEN RİSKE EDİLMEYECEK

Sakatlığı nedeniyle Almanya deplasmanına da götürülmeyen Victor Osimhen bugün oynanacak karşılaşmada da forma giyemeyecek. Ağrıları devam eden Nijeryalı futbolcu riske edilmeyecek ancak Alanyaspor deplasmanında hazır bulunması bekleniyor. Osimhen'in yokluğunda sarıkırmızılılarda gol yükünü yine Barış Alper Yılmaz ve Mauro İcardi çekecek. Bu isimleri Yunus Akgün ve Leroy Sane destekleyecek. Singo'nun da Frankfurt deplasmanında olduğu gibi yine formayı sırtına geçirmesi bekleniyor.

EVİNDE ASLAN KESİLİYOR

Süper Lig'deki galibiyet serisini evinde de sürdüren Cimbom, RAMS Part'taki son 7 maçını da kazandı. 20 maçtır evinde mağlubiyet yüzü görmeyen teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri son 20 maçının 17'sini kazanırken sadece 3 kez berabere kaldı.

CİMBOM 35-5 ÖNDE

İki takım bugün lig tarihinde 49. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Geride kalan 48 mücadeleden G.Saray 35 galibiyet çıkartırken, yeşil-beyazlılar ise 5 kez kazanabildi. 8 karşılaşma ise eşitlikle sona erdi. G.Saray'ın 92 golüne, Konyaspor 32 golle karşılık verdi.

İSTANBUL'DA KAYIP YOK

Galatasaray evinde oynadığı lig maçlarında Konyaspor'a karşı hiç yenilmedi. İstanbul'da yapılan 24 lig maçının 20'sini sarıkırmızılılar kazanırken 4 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Konuk ekip tarihinde deplasmanda hiç galibiyet sevinci yaşayamadı.

OKAN BURUK ÜSTÜN

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Konyaspor'un başarılı çalıştırıcısı Recep Uçar, 7. kez birbirlerine rakip olmaya hazırlanıyorlar. Geride kalan 6 karşılaşmadan Okan Buruk 5 galibiyet çıkartırken Recep Uçar ise sadece 1 kez puan sevinci yaşayabildi.

YASİN KOL İLE KAZANAMIYOR

Bugün oynanacak G.Saray-Konyaspor mücadelesinde düdük çalacak olan Yasin Kol, sarı-kırmızılı takıma uğurlu gelmiyor. Bugüne kadar 3 kez G.Saray maçında düdük çalan Kol, sarı-kırmızılılara iki kez kırmızı kart gösterdi. G.Saray bu maçlardan sadece 1 galibiyet çıkartırken 1 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış, Icardi

Konyaspor: Deniz, Andzouana, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Melih, Bardhi, Umut, Muleka

