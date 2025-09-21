CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da Okan Buruk'tan futbolcularına flaş uyarı!

Galatasaray'da Okan Buruk'tan futbolcularına flaş uyarı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında deplasmanda Alman ekibi E. Frankfurt'a 5-1'lik skorla mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılıların bu mağlubiyeti sonrası Teknik Direktör Okan Buruk'tan futbolcularına flaş uyarı geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 09:33
Galatasaray'da Okan Buruk'tan futbolcularına flaş uyarı!

Avrupa sahnesine çıkana kadar oynadığı son 16 resmi karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, Eintracht Frankfurt deplasmanındaki 5-1'lik yenilgi ile ağır bir yara almıştı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro oluşturduklarını defalarca yineleyen teknik direktör Okan Buruk yenilginin sorumluluğunu üstlendi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan futbolcularına flaş uyarı!

Oyuncularından morallerini bozmamalarını isteyen başarılı çalıştırıcı, Süper Lig'de yarın oynanacak olan Konyaspor maçına odaklanmaları gerektiğini söyledi. Eintracht Frankfurt maçının artık geride kaldığını belirten Buruk, "Konsantrasyon" dedi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan futbolcularına flaş uyarı!

TOLERE EDECEĞİZ

Süper Lig'deki son 13 maçını da kazandıklarını oyuncularına hatırlatan Buruk, "Almanya'da kötü oynamadık ama talihsiz bir gece geçirdik. Sizden artık o maçı unutmanızı, önce Konya sonra da Liverpool maçına konsantre olmanızı istiyorum. Ligde kazanıp, Avrupa'da da kalan 7 maçımızda bu yenilgiyi tolere edeceğiz.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan futbolcularına flaş uyarı!

Hepinize güveniyorum" ifadelerini kullandı. Konya karşısında takımda bazı değişiklikler yapmaya hazırlanan başarılı çalıştırıcı, Osimhen'in durumunu da yakından takip ediyor ancak Nijeryalı yıldızın yarın forma giyme ihtimali çok düşük gözüküyor.

G.Saray'dan Singo kararı!
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yedek golcü...
