Galatasaray'da tüm gözler Victor Osimhen'de! Sahalara dönüş tarihi...

Galatasaray'da tüm gözler Victor Osimhen'de! Sahalara dönüş tarihi...

Galatasaray'da herkes Nijeryalı yıldızın dönüşüne odaklandı. Eintracht Frankfurt deplasmanında gelen farklı yenilgi kadar hücum hattında kaçan goller sonrası tüm gözler Victor Osimhen'i aradı. Teknik heyet de Nijeryalı yıldızın dönüşü için gün saymaya başladı. İşte golcü oyuncunun sahalara dönüş tarihi...

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen sahalara ne zaman dönecek? Liverpool maçında...

Galatasaray'da Eintracht Frankfurt karşısında gelen 5-1'lik yenilginin üzüntüsü yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başlayan Aslan'da özellikle ilk yarıda oynanan futbola yazık olduğu düşüncesi hakim.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen sahalara ne zaman dönecek? Liverpool maçında...

Sarı-kırmızılılar, 1-0 öne geçtikten sonra kaçan gollerin yenilgide ön plana çıktığını savunuyor. Barış Alper Yılmaz'ın 24. dakikada kale önünde kaçırdığı fırsat başta olmak üzere birçok pozisyon teknik heyet tarafından takip edildi. 3. bölgede Osimhen'in yokluğu çok arandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen sahalara ne zaman dönecek? Liverpool maçında...

İSTATİSTİKLERLE ANALİZ
Teknik Direktör Okan Buruk ve yardımcıları, sakatlığı devam eden Victor Osimhen'in eksikliğine dikkat cekti. E.Frankfurt'un savunma yapısında Osimhen'in çok faydalı olacağına vurgu yapıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen sahalara ne zaman dönecek? Liverpool maçında...

Dünyaca ünlü yıldızın dönüşüyle takımın pozitif futbolunun skora da yansıyacağı analiz edildi. Teknik Direktör Okan Buruk ve ekibi, hücumdaki rakamlarda önde olmalarına dikkat çekip, kötü yenilgideki pozitif tarafları güçlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen sahalara ne zaman dönecek? Liverpool maçında...

LİVERPOOL MAÇINDA SAHADA
Victor Osimhen'in geri dönüşünün takıma hem psikolojik açıdan hem de oyun anlamında olumlu yansıyacağı aktarıldı. Nijeryalı forvetin, 30 Eylül Salı günü Liverpool'la oynanacak Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iç saha maçında forma giymesi bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen sahalara ne zaman dönecek? Liverpool maçında...

26 yaşındaki forvetin takım içerisinde liderlik rolünü de üstlenmesi başka bir olumlu özelliği olarak öne çıkarılıyor. Teknik heyetin Victor Osimhen'le beraber güçleneceklerine inancının tam olduğu bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen sahalara ne zaman dönecek? Liverpool maçında...

47 GOLE KATKI

Victor Osimhen geçen sezondan beri forma giydiği Galatasaray'da 44 resmi maça çıkarken 39 gol attı ve 8 asist yaptı. Nijeryalı yıldız 47 gole direkt katkı yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen sahalara ne zaman dönecek? Liverpool maçında...

Geçen sezon Süper Lig'de gol krallığı da elde eden ünlü forvet, bu sezon ise 3 resmi maçta 2 gol kaydetti. Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Osimhen, Eyüpspor ve E.Frankfurt maçlarını kaçırdı.

