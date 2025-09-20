Galatasaray'da tüm gözler Victor Osimhen'de! Sahalara dönüş tarihi...

Galatasaray'da herkes Nijeryalı yıldızın dönüşüne odaklandı. Eintracht Frankfurt deplasmanında gelen farklı yenilgi kadar hücum hattında kaçan goller sonrası tüm gözler Victor Osimhen'i aradı. Teknik heyet de Nijeryalı yıldızın dönüşü için gün saymaya başladı. İşte golcü oyuncunun sahalara dönüş tarihi...
Galatasaray'da Eintracht Frankfurt karşısında gelen 5-1'lik yenilginin üzüntüsü yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başlayan Aslan'da özellikle ilk yarıda oynanan futbola yazık olduğu düşüncesi hakim.
Sarı-kırmızılılar, 1-0 öne geçtikten sonra kaçan gollerin yenilgide ön plana çıktığını savunuyor. Barış Alper Yılmaz'ın 24. dakikada kale önünde kaçırdığı fırsat başta olmak üzere birçok pozisyon teknik heyet tarafından takip edildi. 3. bölgede Osimhen'in yokluğu çok arandı.
İSTATİSTİKLERLE ANALİZ Teknik Direktör Okan Buruk ve yardımcıları, sakatlığı devam eden Victor Osimhen'in eksikliğine dikkat cekti. E.Frankfurt'un savunma yapısında Osimhen'in çok faydalı olacağına vurgu yapıldı.
Dünyaca ünlü yıldızın dönüşüyle takımın pozitif futbolunun skora da yansıyacağı analiz edildi. Teknik Direktör Okan Buruk ve ekibi, hücumdaki rakamlarda önde olmalarına dikkat çekip, kötü yenilgideki pozitif tarafları güçlendirmeleri gerektiğini ifade etti.
LİVERPOOL MAÇINDA SAHADA Victor Osimhen'in geri dönüşünün takıma hem psikolojik açıdan hem de oyun anlamında olumlu yansıyacağı aktarıldı. Nijeryalı forvetin, 30 Eylül Salı günü Liverpool'la oynanacak Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iç saha maçında forma giymesi bekleniyor.
26 yaşındaki forvetin takım içerisinde liderlik rolünü de üstlenmesi başka bir olumlu özelliği olarak öne çıkarılıyor. Teknik heyetin Victor Osimhen'le beraber güçleneceklerine inancının tam olduğu bildirildi.
