GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan hayrete düşüren istatistik!

Galatasaray'ın son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Alman ekibi E. Frankfurt'a 5-1'lik skorla mağlup olması gündeme oturdu. Bu karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk ile ilgili o istatistik dikkat çekti. İşte detaylar...
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 11:25Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 11:31
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Alman ekibi E. Frankfurt'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 5-1'lik skorla mağlup ayrıldı.
Karşılaşmanın ardından Okan Buruk ile ilgili o istatistik gündem oldu.
TÜRKİYE'DE %83'Ü YAKALADI
Sabah'ın derlediği habere göre; Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de 115 maça çıkan Galatasaray, 96 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Cimbom, Buruk ile söz konusu maçlarda toplam yüzde 83'lük bir galibiyet oranını da yakalamış oldu.
Ancak sarı-kırmızılıların galibiyet yüzdesi aynı periyotta Avrupa kupalarında ise yüzde 37'de kaldı. Buruk döneminde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 27 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 10 galibiyet görebildiği Avrupa'da 8 beraberlik ve 9 yenilgi ile sahadan ayrıldı.