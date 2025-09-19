GALATASARAY HABERLERİ | Ahmet Çakar'dan Okan Buruk'a sert eleştiri!

Peki bu tarihi skor nasıl oluştu, cevabı çok basit; bireysel hatalar... İlk 37 dakikaya bakıyoruz, Galatasaray önde, Barış Alper'le ikinci golü de bulabilirdi ama Yunus'un manasız fantezisi ile gelen hata Frankfurt'a beraberliği getirdi. Düşünebiliyor musunuz Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 öndesiniz ama 13 dakikada 3 gol yiyip devreyi 3-1 geride kapatıyorsunuz.