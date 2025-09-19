Can Uzun'dan gol sevinci açıklaması! "Spontane şekilde gelişti"

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk karşılaşmasına zorlu Eintracht Frankfurt deplasmanında çıktı. Yunus Akgün'ün golü ile 8'inci dakikada öne geçen sarı kırmızılılar, ilk yarıyı 3-1 geride kapatırken mücadeleyi toplamda 5-1'lik skorla kaybetmenin şokunu yaşadı.

Alman ekibi adına dakika 45+2'de fileleri havalandıran Can Uzun, takımını 2-1 öne geçirmiş ve gol sevinci ile Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekmişti. Gole sevindiği esnada tribünlere yönelerek 'sus' işareti yapan 19 yaşındaki oyuncu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dün yaptığım gol sevinci Galatasaray ya da taraftarlarını hedef alan bir şey değildi. Golüm sonrası spontane şekilde gelişmiş bir kutlamaydı. Ülkemin bir takımına asla bu şekilde saygısızca davranmam." ifadelerini kullandı.

İşte oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına düştüğü not...