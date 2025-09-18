Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçında goller peş peşe geldi!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 1. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Eintracht Frankfurt deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin 8. dakikasında Yunus Akgün'ün ayağından bulduğu gol ile 1-0 öne geçti.
İŞTE YUNUS AKGÜN'ÜN GOLÜ
⚽️ GOOLLL! Yunus Akgün ceza sahasında harika çalımladı ardından köşeye gönderdi topu! Temsilcimiz Galatasaray 1-0 önde! 🦁 #UCL pic.twitter.com/6EGwdnVmvy— TRT Spor (@trtspor) September 18, 2025
Eintracht Frankfurt, mücadelenin 37. dakikasında Davinson Sanchez (KK), 45+2'de Can Uzun ve 45+4'te Wilfried Singo'nun (KK) attığı gollerle mücadelede 3-1 öne geçti.
İŞTE E. FRANKFURT'UN GOLLERİ
Eintracht Frankfurt, 37. dakikada bulduğu golle temsilcimiz Galatasaray karşısında skoru eşitledi. pic.twitter.com/0KPgVNKKMo— TRT Spor (@trtspor) September 18, 2025
Eintracht Frankfurt, Can Uzun'un golüyle temsilcimiz Galatasaray karşısında 2-1 öne geçti. pic.twitter.com/afuWKSiJWX— TRT Spor (@trtspor) September 18, 2025
Eintracht Frankfurt, ilk yarı biterken Burkardt'ın golüyle skoru 3-1'e getirdi. pic.twitter.com/0iKQROslSA— TRT Spor (@trtspor) September 18, 2025