Haberler Galatasaray Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçında goller peş peşe geldi!

Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçında goller peş peşe geldi!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 1. haftasında Eintracht Frankfurt deplasmanına konuk oldu. İşte mücadelede atılan tüm goller...| Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 22:27 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 23:05
Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçında goller peş peşe geldi!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 1. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Eintracht Frankfurt deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin 8. dakikasında Yunus Akgün'ün ayağından bulduğu gol ile 1-0 öne geçti.

İŞTE YUNUS AKGÜN'ÜN GOLÜ

Eintracht Frankfurt, mücadelenin 37. dakikasında Davinson Sanchez (KK), 45+2'de Can Uzun ve 45+4'te Wilfried Singo'nun (KK) attığı gollerle mücadelede 3-1 öne geçti.

İŞTE E. FRANKFURT'UN GOLLERİ

E. Frankfurt-G.Saray | CANLI
Barış Alper net golü kaçırdı! İşte o pozisyon
DİĞER
Okan Buruk'tan Frankfurt maçı öncesi Barış Alper kararı! Osimhen'in dönüşü...
Başkan Erdoğan BM Zirvesi öncesi Abbas'ı kabul etti! Öncelik Gazze'de acil ateşkes... "İslam dünyası İsrail'e karşı bir ve beraber olmalı"
Okan Buruk: G.Saray'ın hedefi her zaman kazanmaktır!
G.Saray taraftarından Almanya'da protesto!
SON DAKİKA
