Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan flaş Victor Osimhen sözleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması ilk maçında temsilcimiz Galatasaray'ın, Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşacağı maç öncesi teknik direktör Okan Buruk, basın toplantısı düzenledi.

İŞTE BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

"Osimhen, milli takımda sakatlandı, biliyorsunuz. Bu maça yetiştirme umudumuz vardı. Ağrıyla oynayıp oynayamayacağı önemliydi. Son iki gün antrenmanlarda denedi ama kendisinden gelen bildirimler oynayamayacağı yönündeydi. %100'ünü veremediği bir şekilde oynamasının ne ona ne bize faydası olmaz."

"Osimhen'in yerine kimin oynayacağına maç günü karar vereceğiz."

"Frankfurt'un sosyal medya hesabında, 1992-93'de oynadığım maçı koymuşlar. İlk maç 0-0 bitmişti ve iyi oynamıştım. O maç, kariyerimdeki üçüncü Avrupa maçımdı ve benim için güzel bir hatıra tabii ki. Burada tekrar olmak ve Frankfurt'un karşısına teknik direktör olarak çıkmak benim için çok heyecan verici."

"Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlarla yarışabilecek kadro kurdum. Her şey iyi gittiğinde bu kadronun iddialı olduğunu düşünüyorum. Bundan önceki senelerde şanssız maçlar oldu."

"Frankfurt'un sosyal medya hesabında, 1992-93'de oynadığım maçı koymuşlar. İlk maç 0-0 bitmişti ve iyi oynamıştım. O maç, kariyerimdeki üçüncü Avrupa maçımdı ve benim için güzel bir hatıra tabii ki."

"PSG mesela çok uzun süre yatırım yaptı ama en beklenmedik sezonda, en isimsiz kadrosuyla Şampiyonlar Ligi'ni kazandı."