Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Buruk'un zafer planı

Buruk'un zafer planı

Cimbom, Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başlamak istiyor. Okan Buruk, E.Frankfurt’un hafta sonu Leverkusen’e kaybettiği maçı detaylıca analiz ediyor, planlarını hazırlıyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 06:50
Buruk'un zafer planı

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına yarın akşam E.Frankfurt deplasmanında çıkacak Galatasaray'da tüm planlar galibiyet üstüne yapılıyor. Teknik Direktör Okan Buruk, Alman ekibinin geçtiğimiz hafta sonu Leverkusen'le oynadığı ve 3-1 yenildiği maçın üzerinden analizler yapıyor. Buruk ile teknik ekibi, E.Frankfurt'un tüm artı ve eksilerini masaya yatırıyor. Okan Buruk özellikle takımının hücumdaki gücüne dikkat çekiyor. Duran toplar ve geçiş oyunları 90 dakikada çok kritik olacak. Buruk, özellikle Leroy Sane ve İlkay'ın tecrübelerinden faydalanmak istiyor. İki yıldız ismin Almanya'yı ve Almanya'daki futbol ortamını çok iyi tanıması teknik ekibin elini güçlendiriyor. İcardi de bir diğer önemli koz.

