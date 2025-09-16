CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray İşte Galatasaray'da Emiliano Martinez transferinin perde arkası! Ağustos'ta anlaşmışlar

İşte Galatasaray'da Emiliano Martinez transferinin perde arkası! Ağustos'ta anlaşmışlar

Transfer döneminin son günlerine kadar kaleci arayışını sürdüren Galatasaray, bu süreçte yıldız eldivenler ve kulüpleri ile temaslarda bulunmuştu. Bu isimler arasında yer alan Emiliano Martinez ile ilgili sürpriz bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 10:45
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte Galatasaray'da Emiliano Martinez transferinin perde arkası! Ağustos'ta anlaşmışlar

Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından yaz transfer dönemi boyunca kaleci arayışını sürdüren Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde Uğurcan Çakır'ı 27.5 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

İşte Galatasaray'da Emiliano Martinez transferinin perde arkası! Ağustos'ta anlaşmışlar

Uğurcan Çakır transferinden önce Galatasaray'ın gündemine gelen kaleci adaylarından bir tanesi de Emiliano Martinez'di. Arjantin ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamış file bekçisinin sarı-kırmızılılarla anlaştığı iddia edilmişti.

İşte Galatasaray'da Emiliano Martinez transferinin perde arkası! Ağustos'ta anlaşmışlar

Transfer döneminin bitiminin ardından İtalyan gazeteci Nicolo Schira, transferin perde arkasını anlattı. Schira'ya göre, Emiliano Martinez ile 2028'e kadar sürecek bir sözleşme için Ağustos ayında prensip anlaşmasına varmıştı, ancak Aston Villa yaklaşık 25 milyon euro civarındaki Galatasaray teklifini reddetme kararı aldı.

33 yaşındaki başarılı eldivenin Aston Villa ile 2029'a kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karaköprü Belediyespor-Bitlis Özgüzeldere maçı ne zaman? Karaköprü Belediyespor-Bitlis Özgüzeldere maçı nasıl izlenir? Karaköprü Belediyespor-Bitlis Özgüzeldere maçı ne zaman? Karaköprü Belediyespor-Bitlis Özgüzeldere maçı nasıl izlenir? 10:34
G.Saray tarihi start peşinde! G.Saray tarihi start peşinde! 10:20
Antetokounmpo ve Schröder haddini aştı! Ataman ve Türk bayrağı... Antetokounmpo ve Schröder haddini aştı! Ataman ve Türk bayrağı... 10:19
Athletic Bilbao-Arsenal maçı detayları! Athletic Bilbao-Arsenal maçı detayları! 10:18
F.Bahçe Alanyaspor'u konuk edecek F.Bahçe Alanyaspor'u konuk edecek 09:48
Atakaş Hatayspor-Erciyes 38 FSK maçı ne zaman? Atakaş Hatayspor-Erciyes 38 FSK maçı ne zaman? 09:36
Daha Eski
İzmir Çoruhlu FK-Isparta 32 Spor maçı ne zaman? İzmir Çoruhlu FK-Isparta 32 Spor maçı ne zaman? 09:29
Kahta 02 Spor-Adana Demirspor maçı nasıl izlenir? Kahta 02 Spor-Adana Demirspor maçı nasıl izlenir? 09:29
Tire 2021 FK-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman? Tire 2021 FK-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman? 09:23
Kırıkkale FK-Manisa FK maçı ne zaman? Kırıkkale FK-Manisa FK maçı ne zaman? 09:13
Gelinim Mutfakta 16 Eylül Salı puan durumu! Gelinim Mutfakta 16 Eylül Salı puan durumu! 09:11
Melbourne City-Sanfrecce Hiroshima maçı ne zaman? Melbourne City-Sanfrecce Hiroshima maçı ne zaman? 08:58