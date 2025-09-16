İşte Galatasaray'da Emiliano Martinez transferinin perde arkası! Ağustos'ta anlaşmışlar

Transfer döneminin son günlerine kadar kaleci arayışını sürdüren Galatasaray, bu süreçte yıldız eldivenler ve kulüpleri ile temaslarda bulunmuştu. Bu isimler arasında yer alan Emiliano Martinez ile ilgili sürpriz bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından yaz transfer dönemi boyunca kaleci arayışını sürdüren Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde Uğurcan Çakır'ı 27.5 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.
Uğurcan Çakır transferinden önce Galatasaray'ın gündemine gelen kaleci adaylarından bir tanesi de Emiliano Martinez'di. Arjantin ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamış file bekçisinin sarı-kırmızılılarla anlaştığı iddia edilmişti.
Transfer döneminin bitiminin ardından İtalyan gazeteci Nicolo Schira, transferin perde arkasını anlattı. Schira'ya göre, Emiliano Martinez ile 2028'e kadar sürecek bir sözleşme için Ağustos ayında prensip anlaşmasına varmıştı, ancak Aston Villa yaklaşık 25 milyon euro civarındaki Galatasaray teklifini reddetme kararı aldı.
33 yaşındaki başarılı eldivenin Aston Villa ile 2029'a kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.
