Galatasaray'da hedef 5'te 5! İşte Okan Buruk'un Eyüpspor maçı muhtemel ilk 11'i

Aslan'da flaş transferler İlkay Gündoğan, Uğurcan Çakır ve Wilfried Singo'nun ilk 11'de karşılaşmaya başlaması bekleniyor. Cimbom her ne kadar deplasmana çıkıyor olsa da Eyüpspor'un ayırdığı kontenjanla beraber 22 bin taraftarı tribünde destek verecek.