Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da hedef 5'te 5! İşte Okan Buruk'un Eyüpspor maçı muhtemel ilk 11'i

Galatasaray'da hedef 5'te 5! İşte Okan Buruk'un Eyüpspor maçı muhtemel ilk 11'i

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ikas Eyüpspor'a konuk olacak Galatasaray, deplasmanda alacağı 3 puan ile lige kayıpsız devam etmek istiyor. İşte sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un muhtemel ilk 11 kararı... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 06:51
Galatasaray'da hedef 5'te 5! İşte Okan Buruk'un Eyüpspor maçı muhtemel ilk 11'i

Trendyol Süper Lig'de 5'inci hafta mücadelesinde lider Galatasaray, Eyüp deplasmanına çıkıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele bugün saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Batuhan Kolak olacak.

Galatasaray'da hedef 5'te 5! İşte Okan Buruk'un Eyüpspor maçı muhtemel ilk 11'i

Sarı kırmızılılar, ligde ilk 4 haftada 4 galibiyet alarak 12 puan elde etti. Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Cimbom, 2025-2026 sezonuna da çok iyi bir başlangıç yaparak liderlik koltuğuna yükselmeyi başardı.

Galatasaray'da hedef 5'te 5! İşte Okan Buruk'un Eyüpspor maçı muhtemel ilk 11'i

Okan Buruk, bugünkü Eyüpspor mücadelesinde ideale yakın bir ilk 11'le takımını sahaya sürecek. Sakatlığı nedeniyle riske edilmeyecek Victor Osimhen dışında eksik bulunmuyor.

Galatasaray'da hedef 5'te 5! İşte Okan Buruk'un Eyüpspor maçı muhtemel ilk 11'i

Aslan'da flaş transferler İlkay Gündoğan, Uğurcan Çakır ve Wilfried Singo'nun ilk 11'de karşılaşmaya başlaması bekleniyor. Cimbom her ne kadar deplasmana çıkıyor olsa da Eyüpspor'un ayırdığı kontenjanla beraber 22 bin taraftarı tribünde destek verecek.

Galatasaray'da hedef 5'te 5! İşte Okan Buruk'un Eyüpspor maçı muhtemel ilk 11'i

YENİLER SAHADA

Sarı-kırmızılılarda yeni transferler sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Uğurcan Çakır, Wilfried Singo ve İlkay Gündoğan'ın Eyüpspor önünde forma giymeleri bekleniyor. Trabzonspor'dan 36 milyon euroya transfer edilen Uğurcan, Monaco'dan 30 milyon euroya gelen Singo ve Manchester City ile sözleşmesini feshettikten sonra Galatasaray'a gelen İlkay, Okan Buruk'un ilk 11 planlarında yer alıyor.

Galatasaray'da hedef 5'te 5! İşte Okan Buruk'un Eyüpspor maçı muhtemel ilk 11'i

ICARDI HAZIR KITA

Milli arada İstanbul'da kalan ve bireysel çalışmalarına ağırlık veren Mauro İcardi, forma bekliyor. Her geçen hafta fiziksel olarak iyi bir noktaya gelen Arjantinli forvet, Eyüpspor maçına hazır. Okan Buruk'un İcardi'yi bir kez daha oyuna sonradan dahil etmesi düşünülüyor. Ünlü yıldız bu sezon 3 maçta 2 gol attı.

Galatasaray'da hedef 5'te 5! İşte Okan Buruk'un Eyüpspor maçı muhtemel ilk 11'i

REKORLARLA BAŞLANGIÇ

Son 3 sezonun şampiyonu Cimbom, Süper Lig'de sezona rekorlarla başladı. Süper Lig'de bu sezon oynadığı dört maçı da en az üç gol atarak kazanan Galatasaray, en son 2009-10 sezonuna bu şekilde daha uzun bir galibiyet serisi yakalayarak başladı. Bu sezon ligde attığı 13 gole karşılık kalesinde bir gol gören Galatasaray, lig tarihinde bu aşamalarda yakaladığı en yüksek gol averajını (+12; 1998-99 ve 1994-95) tekrarladı.

Galatasaray'da hedef 5'te 5! İşte Okan Buruk'un Eyüpspor maçı muhtemel ilk 11'i

DEMİRBAY BU KEZ RAKİP

Eyüpspor'un deneyimli orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez oynayacak. Sarıkırmızılılara 2023 yılının yazında Bayer Leverkusen'den transfer olan Kerem, 2 sezonda 2 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa zaferi yaşadı. Bu yaz transfer döneminde Eyüpspor'un kadrosuna dahil olan 32 yaşındaki yıldız, Teknik Direktör Selçuk Şahin'in görev vermesi halinde Galatasaray'a karşı ilk defa forma giyecek.

Galatasaray'da hedef 5'te 5! İşte Okan Buruk'un Eyüpspor maçı muhtemel ilk 11'i

EYÜPSPOR'LA 3. RANDEVU

Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Geçen sezon Galatasaray'ın ev sahipliğinde yapılan ilk maç 2-2 beraberlikle sonuçlanırken ikinci yarıda Eyüpspor'un sahasındaki maçı sarı-kırmızılı ekip 5-1 kazanmıştı.

Galatasaray'da hedef 5'te 5! İşte Okan Buruk'un Eyüpspor maçı muhtemel ilk 11'i

İSTANBUL DERBİSİ KAZANAMADI

Eyüpspor'un İstanbul takımlarıyla oynadığı maçlarda galibiyeti bulunmuyor. Eyüpspor bugüne kadar İstanbul takımlarıyla oynadığı 12 Süper Lig maçını kazanamadı. Eflatun-sarılılar 8 yenilgi, 4 beraberlik yaşadı.

Galatasaray'da hedef 5'te 5! İşte Okan Buruk'un Eyüpspor maçı muhtemel ilk 11'i

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray hazırlıklarını tamamladı. İdman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenman çift kale maçla antrenman sona erdi.

Galatasaray'da hedef 5'te 5! İşte Okan Buruk'un Eyüpspor maçı muhtemel ilk 11'i

KADRODA İKİ VEDA

Aslan'da transferin son gününde iki ayrılık yaşandı. Galatasaray'da Eyüp Aydın, Samsunspor'a giderken, kaleci Jankat Yılmaz da Eyüpspor'un yolunu tuttu. İki isim de kiralık gitti.

Galatasaray'da hedef 5'te 5! İşte Okan Buruk'un Eyüpspor maçı muhtemel ilk 11'i

TEK EKSİK OSİMHEN

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in ayak bileğinde sakatlığı bulunuyor. Nijerya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Osimhen'in, ayak bileği bağlarındaki orta düzeyde gerilme ve kanama sebebiyle Eyüpspor deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray'da hedef 5'te 5! İşte Okan Buruk'un Eyüpspor maçı muhtemel ilk 11'i

MUHTEŞEM BİR SERİ

Sarı-kırmızılılar, çıktığı son 15 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı. Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 15 karşılaşmayı da kazandı. Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Galatasaray'da hedef 5'te 5! İşte Okan Buruk'un Eyüpspor maçı muhtemel ilk 11'i

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ligin ilk dört haftasında Gaziantep ve Karagümrük'ü 3-0, Kayserispor'u 4-0 ve Çaykur Rizespor'u da 3-1'lik skorla mağlup etti.

Galatasaray'da hedef 5'te 5! İşte Okan Buruk'un Eyüpspor maçı muhtemel ilk 11'i

İŞTE G.SARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

UĞURCAN, SINGO, DAVINSON, ABDÜLKERİM, EREN, TORREIRA, SARA, İLKAY, SANE, YUNUS, BARIŞ ALPER

Galatasaray'da hedef 5'te 5! İşte Okan Buruk'un Eyüpspor maçı muhtemel ilk 11'i

EYÜPSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ İSE ŞU ŞEKİLDE...

FELIPE, TALHA, CLARO, ROBIN, MUJAKIC, KEREM, SESLAR, YALÇIN, DRAGUŞ, SERDAR, UMUT BOZOK

