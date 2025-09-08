Ortaya Loyola

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray, Arjantin ekibi İndependiente forması giyen Felipe Loyola için nabız yokluyor. Şartların oluşması durumunda yönetim harekete geçecek

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Transfer döneminin bitimine 5 gün kala piyasadaki son çalışmalarını gerçekleştiren Galatasaray, bir fırsat oluşması durumunda bunu değerlendirecek. Yabancı kontenjanında 3 kişilik yer olduğu için herhangi bir sorunu bulunmayan sarıkırmızılılar, orta alana bir takviye daha yapmanın planlarını yapıyor. Uzun bir süre Hakan Çalhanoğlu için şartlarını zorlayan ancak bir türlü İnter'in inadını kıramayan sarı-kırmızılılar rotasını Güney Amerika'ya çevirmiş durumda. Arjantin ekibi İndependiente forması giyen Felipe Loyola için harekete geçildi. Sezon başında Alman devi Bayern Münih'in de transfer listesine giren 24 yaşındaki Şilili futbolcunun sözleşmesinde 15 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Yönetim bu rakamı Hakan Çalhanoğlu için gözden çıkarmıştı. Eğer Loyola'da yapılacak pazarlıklar sonucunda bedel aşağıya çekilebilirse hemen harekete geçilecek. Şili Milli Takım forması giyen Loyola da kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

