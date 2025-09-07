TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray Felipe Royola için teklifini yaptı!

Şampiyonlar Ligi kadrosunu teslim eden G.Saray, Süper Lig'i de düşünerek bir yabancı oyuncu daha renklerine katmak istiyor. Eksik bölgelerini tamamlayan sarıkırmızılılar artık fırsat transferlerini değerlendirmeye çalışacak. Bir yandan Hakan Çalhanoğlu için bastıran sarı kırmızılılar bir yandan da yurt dışında çalışmalarını sürdürüyor. Arjantin ve Şili basınına göre Galatasaray, Arjantin temsilcisi Independiente forması giyen 24 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Felipe Loyola ile ilgileniyor. Şilili futbolcunun transferi için taraflar arasında ilk temaslar kuruldu.

SERBEST KALMA BEDELİ VAR Arjantin'de yayın yapan El Crack Deportivo'da yer alan habere göre sarı kırmızılılar, orta saha ve ön liberoda görev yapan Şili Milli Takım forması da giyen Loyola için resmi teklifini iletti. Bugüne kadar 12 kez Şili Milli Takım forması da giyen başarılı futbolcu, bu sezon takımın da 35 maça çıkarken 7 gol ve 4 asist yaptı. Arjantin ekibinin teknik direktörü Julio Vaccari, genç oyuncunun takımdan ayrılmasını istemiyor ancak 15 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Yönetim bu bedelin altına bitirmeye çalışıyor.