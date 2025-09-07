CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray Felipe Royola için teklifini yaptı!

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray Felipe Royola için teklifini yaptı!

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da orta saha için sürpriz bir ismin adı ön plana çıktı. Sarı kırmızılılar, Bayern Münih'in de daha önce gündemine gelen oyuncu için harekete geçti. İşte detaylar... (GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 06:51
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray dinamo için teklifini yaptı!

Şampiyonlar Ligi kadrosunu teslim eden G.Saray, Süper Lig'i de düşünerek bir yabancı oyuncu daha renklerine katmak istiyor. Eksik bölgelerini tamamlayan sarıkırmızılılar artık fırsat transferlerini değerlendirmeye çalışacak. Bir yandan Hakan Çalhanoğlu için bastıran sarı kırmızılılar bir yandan da yurt dışında çalışmalarını sürdürüyor. Arjantin ve Şili basınına göre Galatasaray, Arjantin temsilcisi Independiente forması giyen 24 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Felipe Loyola ile ilgileniyor. Şilili futbolcunun transferi için taraflar arasında ilk temaslar kuruldu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray dinamo için teklifini yaptı!

SERBEST KALMA BEDELİ VAR

Arjantin'de yayın yapan El Crack Deportivo'da yer alan habere göre sarı kırmızılılar, orta saha ve ön liberoda görev yapan Şili Milli Takım forması da giyen Loyola için resmi teklifini iletti. Bugüne kadar 12 kez Şili Milli Takım forması da giyen başarılı futbolcu, bu sezon takımın da 35 maça çıkarken 7 gol ve 4 asist yaptı. Arjantin ekibinin teknik direktörü Julio Vaccari, genç oyuncunun takımdan ayrılmasını istemiyor ancak 15 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Yönetim bu bedelin altına bitirmeye çalışıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray dinamo için teklifini yaptı!

BAYERN MÜNİH İSTEMİŞTİ

Bu sezon sergilediği performansla büyük bir ivme yakalayan ve Avrupa takımlarının da dikkatini çeken Felipe Loyola, Alman devi Bayern Münih'in de transfer listesine girmişti. Yaz başında Alman ekibi başarılı futbolcu ile ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Şili Milli Takımı'nda da dikkat çeken Loyola'nın piyasa değeri 9 milyon euro.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray dinamo için teklifini yaptı!

DURUMU İYİ

Ligde oynadığı maçta ufak bir sakatlık geçiren Loyola'nın omzunda burkulma tespit edilirken yıldız futbolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dinlenme sürecinin ardından Loyola'nın hazır hale geleceği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray dinamo için teklifini yaptı!

KONTENJAN KONFORU

G.Saray'da yabancı kontenjanı açısından hiçbir sorun bulunmuyor. Sarı-kırmızılılar 14 kişilik kontenjanın sadece 11'ini doldururken yönetim isterse 3 yabancı alacak konfor alanına sahip. Ancak sarı-kırmızılılar en fazla bir yabancı ile transfer dönemini sonlandıracak. Türkiye'de transfer dönemi 12 Eylül'de sona erecek.

F.Bahçe ve G.Saray arasında Salih Özcan derbisi!
Transferde ters köşe! F.Bahçeli yıldız Beşiktaş'a doğru
DİĞER
Gürcan Bilgiç’ten Fenerbahçe için teknik direktör açıklaması: “Pazartesi günü cin şişeden çıkar”
Başkan Erdoğan'dan 300 bininci konutun anahtar teslim töreninde önemli açıklamalar! "Evine kavuşmayan depremzedemiz kalmayacak"
Osimhen'e sakatlık şoku! Maça devam edemedi
F.Bahçe'de teknik direktör mesaisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 7 Eylül 2025 Pazar Bugünkü maçlar 7 Eylül 2025 Pazar 07:04
Osimhen'e sakatlık şoku! Maça devam edemedi Osimhen'e sakatlık şoku! Maça devam edemedi 00:42
Eintracht Frankfurt'tan G.Saray açıklaması! Eintracht Frankfurt'tan G.Saray açıklaması! 00:42
İtalyan teknik adam F.Bahçe ile görüşüyor! İtalyan teknik adam F.Bahçe ile görüşüyor! 00:42
Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı açıklaması! Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı açıklaması! 00:42
Sallai maça damga vurdu! Sallai maça damga vurdu! 00:42
Daha Eski
De la Fuente'den Arda ve Yamal yorumu! De la Fuente'den Arda ve Yamal yorumu! 00:42
Trabzonspor'dan Onana bombası! Trabzonspor'dan Onana bombası! 00:42
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! 00:42
F.Bahçe'den şaşırtan Cengiz kararı! Beşiktaş... F.Bahçe'den şaşırtan Cengiz kararı! Beşiktaş... 00:42
G.Saray'dan 1. Lig'e transfer! Ayrılık an meselesi G.Saray'dan 1. Lig'e transfer! Ayrılık an meselesi 00:42
Beşiktaş’a Trossard şoku! Beşiktaş’a Trossard şoku! 00:42