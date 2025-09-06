Barış'a destek

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Son günlerde Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'nin transfer etmek istediği Barış Alper Yılmaz için Galatasaray taraftarları destek mesajları paylaşıyor. Sarı-kırmızılıların takımda tutmak istediği Barış Alper'in kadroda kalması bekleniyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar da sosyal medyada milli futbolcu için harekete geçti. 25 yaşındaki yıldıza "Yanındayız Barış Alper" ve "BARIŞacağız" mesajları yayınlanıyor. Öte yandan UEFA'nın hazırladığı özel Şampiyonlar Ligi albümünde Barış Alper Yılmaz'ın fotoğraflarının paylaşılması da taraftarlardan tam destek aldı.