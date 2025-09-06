CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Adjetey sürprizi

Adjetey sürprizi

Savunma hattına takviye planlayan Galatasaray’da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar, Basel’de oynayan 21 yaşındaki stoper Jonas Adjetey’i listesine ekledi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 06:51
Adjetey sürprizi

KONTRATI 2028'TE BİTECEK

Kadrosuna önemli yıldızları katan Galatasaray, 12 Eylül Cuma gününe kadar fırsat transferlerine yönelecek. Yaz transfer dönemi bitmeden savunmasına bir takviye daha arayan Aslan'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar, İsviçre ekibi Basel'de forma giyen 21 yaşındaki genç stoper Jonas Adjetey'i listesine ekledi. Basel'le sözleşmesi Haziran 2028'de bitecek olan Ganalı futbolcu için çalışmalar hızlıca başladı.

SÜPER LİG ROTASYONU İÇİN

İsviçre basınında yer alan habere göre; Basel altyapısından yetişen ve 2022'den bu yana A takımda forma giyen Jonas Adjetey'yi Galatasaray'ın yakından izlediği ifade edildi. Her iki ayağını da kullanabilen 1.88 boyundaki başarılı stoper, Gana Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden. UEFA listesi tamamlansa dahi Süper Lig'de defans rotasyonunu güçlendirmek isteyen Cimbom'un genç savunmacıyı çok istediği bildirildi.

5 YILLIK KONTRAT YAPILACAK

Sarı kırmızılı kulüp, Jonas Adjetey'yi geleceğe dönük bir plan olarak görüyor. 21 yaşındaki genç stoperin gelecek vaat etmesi ve sahip olduğu potansiyele güvenen Galatasaray, 5 yıllık kontrat düşünüyor. Basel'in de Ganalı savunmacının bonservisi için 10 milyon euro istediği öne sürüldü. Avrupa'da birçok önemli kulübün de Adjetey'yi izlediği belirtildi.

