Ziraat Türkiye Kupası
Stroeykens iddiası

Yabancı kontenjanında boşluğu bulunan G.Saray, kadro derinliğini ve kulübün geleceğini düşünerek hareket ediyor. Belçika basınında yer alan habere göre sarı kırmızılılar Anderlecht'in 20 yaşındaki yıldızı Mario Stroeykens'i renklerine katmak istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025 Cuma 06:51
Yabancı kontenjanında boşluğu bulunan G.Saray, kadro derinliğini ve kulübün geleceğini düşünerek hareket ediyor. Elinde 11 yabancısı bulunan sarı kırmızılılar gözünü Belçika'ya çevirmiş durumda. Belçika'da yayın yapan Voetbalprimeur'un haberine göre G.Saray, Anderlecht'in 20 yaşındaki yıldızı Mario Stroeykens'i renklerine katmak istiyor. Hem 10 numara hem de sol kanatta görev yapabilen 20 yaşındaki oyuncu için ilk temasın kurulduğu iddia edildi. Sözleşmesinin bitimine 1 sene kalan Stroeykens'ten para kazanmak isteyen Anderlecht'in bu transfere sıcak yaklaştığı iddia edilirken, başarılı futbolcu Belçika'nın tüm alt yaş kategorilerinde forma şansı buldu. Geçen sezon genç yaşında 39 resmi karşılaşma şans bulan Stroeykens, 5 gol atarken 7 de asiste imzasını attı. Ancak takımdan ayrılmaya hazırlanan 20 yaşındaki futbolcu bu sezon maçlara sonradan dahil olabildi.

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

Stroeykens genç yaşına rağmen önemli bir tecrübeye sahip. Anderlecht forması altında 141 resmi maça çıkan 20 yaşındaki futbolcu 10 numara, santrafor, orta saha ve iki kanatta da forma giydi. Genel olarak 10 numaralı pozisyonda oynayan Belçikalı yıldız, ihtiyaç halinde diğer bölgelerde de başarıyla forma giyebiliyor.

SON DAKİKA
