Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Trabzon ekolü

Trabzon ekolü

Galatasaray  ile Trabzonspor arasında son yıllarda yaşanan oyuncu alışverişlerine bir yenisi daha eklendi. Son dakika operasyonu ile bordo-mavili takımdan Uğurcan Çakır'ı 27.5 milyon artı 2.5 milyon euro'luk opsiyon karşılığında renklerine katan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibinden transfer ettiği futbolculardan bugüne kadar çok büyük bir verim sağladı. Son olarak geçen sezon devre arasında transfer edilen Eren Elmalı, yıllardır yaşanan sol bek problemini yarım sezonda ortadan kaldırdı. Bu sezon da 4 haftada attığı 3 golle adeta şahlandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 06:50
Trabzon ekolü

SADECE CAVANDA KARAVANA

Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Engin Baytar ve Olcan Adın gibi futbolcular Trabzonspor'dan transfer edilirken G.Saray'da şampiyonluklar yaşadı ve çok önemli başarılara imza attılar. Sarı-kırmızılı tarihe ismini yazdıran bu isimlerle sınırlı kalmadı transferler. Cavanda, Ceyhun Gülselam ve 1 sezon Trabzonspor'dan sonra başka takımlarda forma giyip G.Saray'a giden Yasin Öztekin ile Umut Bulut da listenin parçası olmayı başardı. Ceyhun Gülselam, o dönem teknik direktör Roberto Mancini'nin prensi olurken, sadece Cavanda katkı veremedi.

UMUT VE YASİN 1 SENE SONRA

Trabzonspor'dan doğrudan G.Saray'ın yolunu tutmayan ancak daha sonra takıma katılıp katkı veren isimler de oldu. Umut Bulut, bordo-mavili takımdan Fransa'nın Toulouse takımına transfer olurken, 1 sene sonra yolu parçalı formayla buluştu. Yasin Öztekin de 1 senelik Erciyes macerasının ardından G.Saray'a katılıp önemli katkı sağlamıştı.

SON DAKİKA
Son Dakika
