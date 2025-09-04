Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi İlkay Gündoğan'ın lisansı çıkartıldı. Başarılı futbolcu, milli aranın ardından Eyüpspor ile oynanacak olan Süper Lig maçında teknik direktör Okan Buruk tarafından görev verilmesi halinde forma giyebilecek. İlkay ile 2 senelik sözleşme imzalandı.
